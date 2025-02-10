Свет: поступили предложения как на покупку, так и на аренду самолетов Nordica

Государственной компании Transpordi Varahaldus принадлежат семь 88-местных пассажирских самолетов Bombardier CRJ900NG, которые были выставлены на публичные торги. Предложения можно было подавать до 17 января.

Владимир Свет сообщил ERR, что в настоящее время пока нет возможности предоставить подробную информацию о поступивших предложениях, так как Transpordi Varahaldus обрабатывает заявки, но интерес к самолетам есть.

«Было несколько предложений от разных международных компаний. Были предложения о покупке всего парка, о покупке части парка самолетов и частичной аренде», - сказал Свет.

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В ноябре Свет сообщил, что государство планирует выручить около 30 миллионов евро от продажи самолетов авиакомпании Nordica. Государственное предприятие Transpordi Varahaldus было создано параллельно с Nordica девять лет назад, чтобы активы авиакомпании находились в собственности другой компании.

На запуск Nordica в 2015 году было потрачено 72,7 миллиона евро. Кроме того, во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, государство оказало авиакомпании финансовую поддержку в размере 22 миллионов евро. Об этом сообщили на пресс-конференции в конце прошлого года, где были объяснены причины банкротства Nordica.