Россия очень умело использовала желание президента США показать, что инициатива в переговорах о войне в Украине находится в его руках, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ Россия с воодушевлением наблюдает за самолюбованием Трампа
Представитель президента России заявил, что не будет ни подтверждать, ни опровергать заявление президента Трампа о телефонном разговоре с президентом России. Он добавил, что связь между Россией и новой администрацией США осуществляется по различным каналам.
Российские лидеры прекрасно понимают, что президент Трамп стремится показать, что ведется какая-то деятельность, похожая на переговоры. Россия очень умело воспользовалась этой ситуацией, и постепенно Россия формирует впечатление, что инициатива в плане мирных переговоров принадлежит не США; вместо этого есть равноправное общение с обеих сторон.
Советник президента США по национальной безопасности Майк Вальц выразил мнение, что Европа должна взять на себя гарантии безопасности для Украины после окончания войны. Такая идея не очень совместима с идеей активного использования важных для США минеральных ресурсов в Украине. Означает ли это заявление, что у новой администрации США пока нет конкретного плана по прекращению российской агрессии в Украине?
Президент Украины продолжает очень активное ежедневное общение по темам мирных переговоров. Один из основных мотивов его сообщений - пытаться объяснить, что на данный момент планов по освобождению оккупированных территорий путем наступления украинской армии не существует.
По мнению президента Украины, обязательно наступит момент, когда Россия ослабнет и можно будет вернуть утраченные территории. Эта логика исходит из того, что Россия начала войну против Украины без всякой причины, и поэтому ее завоевания никогда не будут признаны. Президент Украины прямо говорит, что утраченные территории необходимо вернуть по дипломатическим каналам.
В оборонной промышленности Украины тон задают дроны
Представители Минобороны Украины заявили, что украинская дроновая индустрия сейчас может производить до 200 000 дронов в месяц. Таким образом, можно сказать, что украинскому оборонному комплексу удается ежегодно более чем вдвое увеличивать производство дронов.
Кроме того, министр обороны сообщил, что реализация нового тактического взаимодействия с пехотными подразделениями начнется с пяти элитных дроновых бригад. Новая тактика должна обеспечить пехотным подразделениям противовоздушную защиту от дронов и пехотной техники.
Оборонные структуры Украины своими сообщениями пытаются вселить в армию надежду на то, что поступит несколько новых систем вооружения, которые сократят потери украинской армии. При этом они пытаются дать понять России, что потери россиян не уменьшатся, даже если интенсивность наступления снизится.
Взрывы на территории России и Украины
Удары украинских дронов минувшей ночью были нацелены на два разных нефтеперерабатывающих завода в Краснодарском крае. Изображения взрывов распространились в социальных сетях, но точной информации о том, что конкретно пострадало, нет.
Россия продолжает каждую ночь атаковать Украину иранскими беспилотниками «Шахед». В результате сегодняшнего нападения в районе города Сумы пострадал жилой дом. Также сообщалось о пожаре в Киеве, вызванном падением обломков дрона. В прошлом году российская армия атаковала в основном отдаленные районы Украины с помощью беспилотников «Шахед». Сейчас атаки дронов участились в регионах Украины, находящихся ближе к границе с Россией. Российская дроновая индустрия смогла увеличить производство, и использование дронов российской армией становится все более частым и на фронте.
Ситуация на поле боя
На фронтах количество атак российской армии несколько снизилось, но в целом наступательная активность в течение прошедшей недели в целом была на прежнем уровне. Основные районы боевых действий находятся в районе города Покровск на юге Донбасса и в районах Курской области России.
На направлении Курска идут ожесточенные бои, а российские подразделения пытаются ответить на недавнюю успешную контратаку Украины. Вчерашние бои остались в границах серой зоны.
Позиционные бои продолжаются на направлении Харькова, серьезных изменений в ситуации нет.
Атаки российской армии продолжаются в направлении Купянска и Лимана, но их энергия снизилась по сравнению с последними месяцами прошлого года. Никакого существенного прогресса вчера достигнуто не было. В направлении Северска волна атак российской армии затихла.
В районе Бахмута российские подразделения не проявляли особой активности в районе города Часов Яр. У Торецка российская армия пытается активнее двигаться вперед, но результатов вчера у нее не было.
Активное наступление продолжалось в направлении Покровска. Российскому командованию не удалось сохранить темпы атак на том же уровне, что и в последние месяцы прошлого года, а атак на украинские позиции осуществляется примерно на 60 процентов меньше, чем раньше. В то же время это приоритетное наступательное направление российской армии, и там происходит треть всех наступательных попыток российской армии.
Никакого серьезного прогресса вчера достигнуто не было. В результате украинских контратак ВСУ в разы улучшили свои позиции, но пока не видно серьезных изменений на линии фронта. На юго-западном направлении от Донецка наступательная деятельность российской армии не возобновилась, но отдельные атаки на украинские позиции происходят каждый день.
На Южном фронте российская пехота бездействовала. Более активны были силы ВВС российской армии.
Балтийская электроэнергия слилась с Европой
На выходных Эстония, Латвия и Литва успешно отключили свои электросети от российской энергосистемы и присоединились к европейской энергосети. Тесты, проведенные на протяжении всего процесса, показали, что при необходимости все может работать как изолированная сеть, что является очень важной предпосылкой для борьбы с кризисными ситуациями. Тем не менее, трем странам необходимо продолжать очень интенсивную деятельность по более тесной интеграции своей инфраструктуры с европейской.