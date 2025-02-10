РАЙНЕР САКС Россия с воодушевлением наблюдает за самолюбованием Трампа

Представитель президента России заявил, что не будет ни подтверждать, ни опровергать заявление президента Трампа о телефонном разговоре с президентом России. Он добавил, что связь между Россией и новой администрацией США осуществляется по различным каналам.

Российские лидеры прекрасно понимают, что президент Трамп стремится показать, что ведется какая-то деятельность, похожая на переговоры. Россия очень умело воспользовалась этой ситуацией, и постепенно Россия формирует впечатление, что инициатива в плане мирных переговоров принадлежит не США; вместо этого есть равноправное общение с обеих сторон.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Вальц выразил мнение, что Европа должна взять на себя гарантии безопасности для Украины после окончания войны. Такая идея не очень совместима с идеей активного использования важных для США минеральных ресурсов в Украине. Означает ли это заявление, что у новой администрации США пока нет конкретного плана по прекращению российской агрессии в Украине?

Президент Украины продолжает очень активное ежедневное общение по темам мирных переговоров. Один из основных мотивов его сообщений - пытаться объяснить, что на данный момент планов по освобождению оккупированных территорий путем наступления украинской армии не существует.