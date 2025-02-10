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Курьез Участники Алутагузеского лыжного марафона прошли трассу в неправильном направлении

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Первая шестерка мужчин на Алутагузеском марафоне (слева направо): Альберт Унн, Хенри Роос, Райдо Рянкель, Андрус Веэрпалу, Пеэтер Поопуу, Андрес Рыым.
Первая шестерка мужчин на Алутагузеском марафоне (слева направо): Альберт Унн, Хенри Роос, Райдо Рянкель, Андрус Веэрпалу, Пеэтер Поопуу, Андрес Рыым. Фото: Jaanus Laidvee

Известный лыжник-любитель Яанус Лайдвеэ знал, что на первом километре будет крутой подъем. Он заранее ознакомился с трассой, проехав 17,5 километра накануне Алутагузеского марафона. В день соревнований, разминаясь перед стартом, он решил, что на первом круге сможет преодолеть подъем при помощи лыжных палок, но на втором, скорее всего, придется подниматься «елочкой». Лайдвеэ отправился на гонку, не смазав лыжи привычной смазкой, так как трасса казалась легкой – все привычные сложные подъемы были исключены.

Однако ожидаемого подъема на первом километре не оказалось. Преодолев два километра, Лайдвеэ, входящий в команду Suusasemud, понял, что сбился с трассы. И он был не один.

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