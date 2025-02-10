Курьез Участники Алутагузеского лыжного марафона прошли трассу в неправильном направлении

Известный лыжник-любитель Яанус Лайдвеэ знал, что на первом километре будет крутой подъем. Он заранее ознакомился с трассой, проехав 17,5 километра накануне Алутагузеского марафона. В день соревнований, разминаясь перед стартом, он решил, что на первом круге сможет преодолеть подъем при помощи лыжных палок, но на втором, скорее всего, придется подниматься «елочкой». Лайдвеэ отправился на гонку, не смазав лыжи привычной смазкой, так как трасса казалась легкой – все привычные сложные подъемы были исключены.