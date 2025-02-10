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НАЧАЛОСЬ В Литве обнаружены первые в этом году слизни

Перевод: Сергей Светлов
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Слизни активны круглый год, создавая проблемы по всей стране. Инвазивный вид оказался настолько живучим, что уже начал свое наступление.

Как сообщает Vakarys Ekspresas, в конце января в Литве были зафиксированы первые особи лузитанского слизня. В связи с быстрым распространением этого чужеродного вида, жителей призывают как можно раньше уничтожать этих вредителей. Если в сад уже проникли испанские или черноголовые слизни, их численность можно сократить, регулярно собирая взрослых особей и их яйца, а затем уничтожая их с помощью кипятка.

Борьба с лузитанскими слизнями - непростая задача, но вполне выполнимая. Универсального средства против этих прожорливых обитателей садов нет, поэтому рекомендуется использовать все доступные методы для их уничтожения.

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