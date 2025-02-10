НАЧАЛОСЬ В Литве обнаружены первые в этом году слизни

Как сообщает Vakarys Ekspresas, в конце января в Литве были зафиксированы первые особи лузитанского слизня. В связи с быстрым распространением этого чужеродного вида, жителей призывают как можно раньше уничтожать этих вредителей. Если в сад уже проникли испанские или черноголовые слизни, их численность можно сократить, регулярно собирая взрослых особей и их яйца, а затем уничтожая их с помощью кипятка.