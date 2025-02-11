ОТ ПОЛИТОЛОГА Как происходит дерусификация публичных пространств в Украине

По состоянию на 2020 год было изменено 51 000 топонимических объектов, а около 2500 тысячи монументов и памятных знаков были демонтированы или убраны из публичного пространства. Из них более 1300 составляли памятники Ленину и другим советским деятелям, согласно материалам «Укринформа».

После 24 февраля 2022 года декоммунизация переросла в более широкий процесс деколонизации, охватывающий не только советское наследие, но и следы российской имперской идеологии. Этот процесс поддерживается как местными инициативами, так и законодательными актами, обеспечивая его системность и последовательность. Тем не менее, важно подчеркнуть, что основной фокус культурного движения направлен на избавление от маркеров российского наследия, и его также можно считать дерусификацией.

Он получил новый импульс с принятием Закона Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии», принятого 27 июля 2023 года. Закон не только осудил российскую имперскую политику, но и предоставил четкие правовые механизмы для ликвидации символики российской империи из публичного пространства.

Среди основных положений - признание российской имперской политики преступной и ее осуждение, запрет пропаганды символики российской имперской политики, а также определение порядка ликвидации таких символов из публичного пространства. За год своего действия закон выявил глубину и масштаб культурной русификации, и продемонстрировал готовность украинского общества к трансформациям социокультурного пространства.

Результаты и оценки