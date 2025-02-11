Одним из проявлений культурной деколонизации в Украине стало очищение публичных пространств от российских имперских символов, воплощенных в памятниках, мемориальных табличках и названиях улиц. Мария Корниецкая рассматривает правовые основы, результаты и оценки этих процессов за последний год, а также дискуссии, возникающие в украинском обществе.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Как происходит дерусификация публичных пространств в Украине
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и Rus.Postimees.
Памятники и названия улиц часто воспринимаются как нейтральные элементы публичных пространств, но на самом деле они играют важную роль в формировании режимов сигнификации. В независимой Украине сохранение монументов российским и советским деятелям, а также имперских топонимов, символизировало скрытую зависимость от колониального прошлого.
Снос таких памятников и переименование улиц - это не просто формальные шаги, а важный жест самоопределения и право на собственное историческое повествование. Улицы, названные в честь российских имперских фигур, долгое время закрепляли образ Украины как периферии «большого брата».
Теперь деколонизация возвращает украинцам контроль над символическим пространством и возрождают национальную идентичность. Памятники Александру Пушкину, Максиму Горькому, Александру Суворову исчезают из публичных мест, а улицы и проспекты больше не будут носить имена Льва Толстого, Юрия Гагарина или называться Московскими. На смену им приходят монументы и названия в честь украинских героев, украинских деятелей культуры и искусств и аутентичные исторические названия топонимов. Однако, процессы деколонизации не проходят гладко, а сопровождаются живыми, активными дискуссиями в украинском обществе.
Законодательная база деколонизации в Украине
Процессы деколонизации в Украине не начались спонтанно, а являются органичным продолжением декоммунизационных процессов, начатых в стране в 2014 году после начала российского вторжения. 9 апреля 2015 года Верховная Рада Украины приняла пакет законов о декоммунизации, запрещающих советскую символику и осуждающих коммунистический режим.
По состоянию на 2020 год было изменено 51 000 топонимических объектов, а около 2500 тысячи монументов и памятных знаков были демонтированы или убраны из публичного пространства. Из них более 1300 составляли памятники Ленину и другим советским деятелям, согласно материалам «Укринформа».
После 24 февраля 2022 года декоммунизация переросла в более широкий процесс деколонизации, охватывающий не только советское наследие, но и следы российской имперской идеологии. Этот процесс поддерживается как местными инициативами, так и законодательными актами, обеспечивая его системность и последовательность. Тем не менее, важно подчеркнуть, что основной фокус культурного движения направлен на избавление от маркеров российского наследия, и его также можно считать дерусификацией.
Он получил новый импульс с принятием Закона Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии», принятого 27 июля 2023 года. Закон не только осудил российскую имперскую политику, но и предоставил четкие правовые механизмы для ликвидации символики российской империи из публичного пространства.
Среди основных положений - признание российской имперской политики преступной и ее осуждение, запрет пропаганды символики российской имперской политики, а также определение порядка ликвидации таких символов из публичного пространства. За год своего действия закон выявил глубину и масштаб культурной русификации, и продемонстрировал готовность украинского общества к трансформациям социокультурного пространства.
Результаты и оценки
Согласно данным Украинского института национальной памяти, с момента принятия закона до 27 июля 2024 года было переименовано не менее 25 194 объекта топонимики и демонтировано 1 066 памятников и памятных знаков. Лидером по числу переименований стала Днепропетровская область, где был изменено 3 331 топоним.
В Донецкой области переименовали 2 905 объектов, в Полтавской - 2 158. В Харьковской области за год действия закона было переименованию 415 топонимов, а всего с начала полномасштабного вторжения РФ было изменено 3 232 объекта. По данным статистики видно, что процесс более чем активно продвигается в регионах, приближенных к фронту. Несмотря на военные угрозы, близость фронта и постоянное напряжение, вопросы символического пространства рассматриваются как часть национальной безопасности.
Несмотря на впечатляющие цифры, на пресс-конференции в «Укринформе» 5 ноября 2023 года народный депутат и историк Владимир Вятрович отметил, что процесс деколонизации в Украине замедляется и отстает от сроков, предусмотренных законом. Среди основных проблем были упомянуты политические сложности, которые заключаются сопротивление деколонизационным инициативам в парламенте.
Некоторые депутаты опасаются реакции своих избирателей на радикальные изменения в топонимике. Значительная же часть народных избранников демонстрирует безразличие к деколонизации, считая ее второстепенной задачей. Также, несмотря на то, что более 70% украинцев поддерживают процесс деколонизации (по данным социологических исследований Института национальной памяти), в обществе сохраняются группы и регионы, где восприятие этого процесса вызывает сомнения и сопротивление. Рассмотрим основные вызовы и дискуссии, которые разворачиваются в украинском обществе.
Деколонизация «не ко времени»
Не секрет, что демонтаж имперских памятников, переименование улиц и населенных пунктов, а также общественные дебаты вокруг символического наследия прошлого стали важной частью современного медиапространства. Эти события часто занимают центральное место в новостных лентах, соперничая с фронтовыми сводками. Таким образом, одна из ключевых дискуссий касается своевременности деколонизации в условиях войны.
Насколько приоритетной должна быть эта задача во время активных боевых действий? Одни считают культурную деколонизацию важным элементом борьбы за независимость, другие указывают на необходимость сосредоточения ресурсов на более насущных потребностях - обороне, поддержке армии и гуманитарной помощи. Ведь каждый демонтаж памятника, замена таблички, а также - создание новых мемориалов и обновление карт требуют значительных финансовых и интеллектуальных ресурсов.
Местные бюджеты часто сталкиваются с нехваткой средств и организационными сложностями, что значительно замедляет работу.
Формальный характер деколонизации
Деколонизация часто воспринимается как формальный процесс, не сопровождающийся глубинным переосмыслением истории. Как объяснил главный редактор «Исторической правды» Вахтанг Кипиани по просьбе VoxUkraine, вместо восстановления локальной памяти применяются нейтральные или обезличенные названия, лишенные связи с региональным контекстом. Например, Южноукраинск был переименован в «Південноукраїнськ», что фактически является калькой с русского, хотя существовало предложение вернуть историческое название Гард.
Похожая ситуация сложилась в Николаеве, где проспект Ленина стал Центральным, хотя мог быть назван в честь композитора и историка Николая Аркаса, известной персоны в истории города и юга Украины, что придало бы переименованию культурный смысл. Также, выбор общеизвестных, но универсальных имен, таких как Тарас Шевченко, вместо имен, значимых для конкретного региона, ослабляет идейные основы дерусификации.
Срочность, отсутствие системного подхода, диалога и привязки решений к локальной истории снижает эффективность деколонизационных усилий, превращая их в формальное исполнение требований.
Сопротивление на местах
Процессы деколонизации воспринимаются по-разному в различных регионах Украины. В одних регионах они происходят быстро и получают широкую поддержку, в других сталкиваются с сопротивлением или более осторожным подходом. Локальный контекст, исторические связи и специфика общественного мнения играют значительную роль.
В некоторых регионах сохраняется эмоциональная привязанность к символам советского и имперского прошлого, что порождает локальные конфликты и общественные дебаты. Одной из острых тем прошлого года стала деколонизация Одессы. В конце октября противники демонтажа памятников Пушкину, Воронцову, Бабелю и переименования улиц, названных в честь русских писателей, обратились к ЮНЕСКО и президенту Украины Владимиру Зеленскому.
В открытом письме они назвали такие решения несвоевременными и предложили отложить их до окончания войны. Более 120 украинских деятелей культуры поддержали обращение, выступив против сноса 19 памятников и изменения названий улиц. Версии причин конфликта видятся по-разному: политическое противостояние городской и областной властей, ментальная неготовность расстаться с символами имперского прошлого, стремление сохранить «русскую версию Одессы» или нехватка ресурсов для комплексной деколонизации.
Культурный вакуум
Следствием предыдущей проблемы также есть некий культурный вакуум, который возникает после демонтажа старых символов. Что придет им на смену? Формирование новых символических нарративов требует времени, исследований, значительных интеллектуальных и креативных ресурсов, и общественного консенсуса. Деколонизация - это не только процесс стирания чужого наследия, но и создание новых, подлинно украинских символических ландшафтов. Топонимы, связанные с украинской культурой и историей, укрепляют национальную идентичность и способствуют формированию устойчивого ментального пространства.
При всех внутренних дискуссиях важным фактором остается то, что российская пропаганда активно использует процесс деколонизации для создания дезинформации и нагнетания общественного недовольства. Это требует активной информационной поддержки со стороны украинских медиа.
Заключение
Деколонизация в Украине - это не просто демонтаж памятников и переименование улиц, а глубокая трансформация общественного сознания, направленная на восстановление национальной памяти в публичных пространствах. Его результаты сложно измерить количественно, поскольку переосмысление культурных историй требует времени и ментальной готовности общества.
Постепенно украинские города и поселки освобождаются от имперских нарративов и начинают говорить языком собственной культуры. Как сообщил Вадим Поздняков, сооснователь инициативы «Деколонизация. Украина» по просьбе hromadske.ua, Львовская область в этом году стала первой, которая полностью очистилась от российских и советских улиц и памятников. Что касается других городов, процессы демонтажа памятников и переименований продолжаются дальше.
В Киеве до сих пор остаются улицы Маршала Рокоссовского, Черняховского и Анны Ахматовой, а в Харькове - бульвар Владимира Высоцкого и улица Петра Вершигоры. Важным шагом стало создание законодательной базы, которая обеспечивает последовательность и прозрачность этого процесса.
Таким образом, видим, что деколонизация - это живой и актуальный процесс, направленный на переосмысление символического пространства и укрепления украинской идентичности. Общественные дискуссии играют ключевую роль, объединяя разные взгляды и создавая поле для диалога.
Они вдохновляют исследования, экспертные инициативы и творческие проекты, привлекая журналистов, историков и интеллектуалов. Важно сохранять уважение к различным мнениям и находить точки соприкосновения между государством и громадами.