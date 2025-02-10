Психолог: работник сферы обслуживания не должен играть роль эмоциональной свалки, решая проблемы клиентов

По словам Пуусильда, именно поэтому находящийся в плохом настроении и обладающий властью клиент может легко провоцировать работника сферы обслуживания и манипулировать им, испытывая на прочность его нервы. «Однако, несмотря на правила клиентского обслуживания, у каждого человека есть чувство собственного достоинства и право защищаться от несправедливого или грубого обращения», - подчеркнул психолог.

При этом работник сферы обслуживания не должен быть ни свалкой для чужих эмоций, ни опытным психологом, обязанным справляться с любым состоянием человека, его психическими расстройствами или агрессией. В определенных ситуациях важно уметь защищаться и при необходимости даже позвать на помощь. Чаще же встречаются случаи, когда клиент устал, спешит или сам стал жертвой неприятного обращения в какой-то другой ситуации. Не имея возможности или не желая контролировать свое внутреннее состояние, он может выместить его на другом человеке.

«Здесь важен вопрос: замечает ли работник сферы обслуживания эмоции клиента и знает ли, как действовать в ситуации, когда человек перед ним недоволен или агрессивен? Чаще всего людям просто нужно быть услышанными, понятыми и принятыми. Если же сам работник теряет душевное равновесие, конфликт, скорее всего, лишь усугубится. Людям важно ощущать, что их понимают и принимают. Иногда достаточно простых слов, которые это подтверждают, извинения, или просто внимательного выслушивания», - сказал Пуусильд.

Однако нельзя предполагать, что единичная ситуация обслуживания превратится в сеанс терапии. Человек ведь пришел за услугой или покупкой. Поэтому важно напомнить ему об этом и сосредоточить внимание на том, чего именно он хочет и чем ему можно помочь», - добавил он.

Член правления Circle K Пирет Каск отметила, что за три года проведения кампании «Неделя доброты» стало очевидно: на самом деле прекрасных клиентов много, но по своей природе эстонцы выражают положительные эмоции редко. «Небольшая улыбка и благодарность делают день любого работника сферы обслуживания лучше и помогают забыть о негативных моментах. Посредством кампании «Неделя доброты» мы хотим поощрить людей быть дружелюбнее, а также поблагодарить тех клиентов, которые своим уважительным отношением служат примером для других», - сказала Каск.

В этом году в кампании «Неделя доброты» принимают участие Circle K, Topauto, Таллиннская телебашня и курьерская компания Venipak.