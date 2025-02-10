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Суд в Германии приговорил жителя Эстонии к тюремному заключению за незаконную перевозку мигрантов

Перевод: Сергей Светлов
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Контроль на немецко-польской границе.
Контроль на немецко-польской границе. Фото: Patrick Pleul / dpa / Scanpix

Окружной суд Пазевалька в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания в пятницу, 7 февраля, признал 64-летнего жителя Эстонии виновным в незаконной транспортировке иностранцев через границу и приговорил его к трем годам и двум месяцам тюремного заключения.

Следствие установило, что лицо без гражданства с видом на жительство в Эстонии трижды в прошлом году перевозил нелегальных мигрантов из Латвии в Германию. Его преступная деятельность завершилась 11 августа прошлого года, когда его задержала полиция на немецко-польской границе при очередной попытке ввоза мигрантов, сообщает Nordkurier.

«Вы намеревались использовать эти поездки для создания постоянного источника дохода», - заявил судья Геральд Флекенштайн, оглашая приговор.

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