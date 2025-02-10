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«Большие деньги могут начать влиять на политику»: cоциал-демократы хотят ограничить пожертвования крупных спонсоров

Перевод: Валерия Ермакова
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Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. Фото: Mihkel Maripuu

Социал-демократическая партия Эстонии (СДПЭ) намерена внести поправки в закон о партиях, чтобы ограничить пожертвования крупных спонсоров суммой сто тысяч евро в год. По словам лидера соцдемов, министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, небольшая группа людей не должна принимать решения за всех остальных, пишет Rus.ERR

«Это предложение вызвано обеспокоенностью тем, как большие суммы денег могут начать влиять на политику, так как мы видим это на примере мировой политики, а также частично и в Эстонии», - заявил Лаури Ляэнеметс в интервью ERR, добавив, что его тревожит влияние Илона Маска на американскую политику. Из-за деятельности Маска, например, произошло сокращение финансирования демократических программ, поддерживающих независимость малых государств.

«Наше предложение - последовать примеру ряда европейских стран, таких как Финляндия, и установить лимит на пожертвования. Мы предлагаем ограничение в сто тысяч евро в год, и превышать его будет запрещено», - сказал он.

В последнем квартале 2024 года партия «Отечество» получила 125 476 евро пожертвований, из которых основная часть - сто тысяч евро - поступила от совладельца Bigbank Парвеля Пруунсильда. Общий доход партии «Отечество» в четвертом квартале составил 233 191 евро. Помимо пожертвований, 101 529 евро поступило в виде государственной поддержки, 6120 евро - из членских взносов, а доходы от имущества партии составили 68 евро.

В последнем квартале года Социал-демократическая партия собрала 47 738 евро пожертвований, что позволило ей занять второе место в рейтинге партий по объему пожертвований. Общий доход Социал-демократической партии в четвертом квартале составил 167 590 евро, из которых 114 219 евро поступило в виде государственной поддержки, а 5635 евро - в виде членских взносов.

Партия реформ в четвертом квартале прошлого года собрала 33 834 евро пожертвований. Крупнейшее пожертвование в размере десяти тысяч евро поступило от предпринимателя Неэме Таммиса.

Общий доход Партии реформ в четвертом квартале составил 506 014 евро, из которых 469 566 евро поступило в виде государственной поддержки, 2465 евро - из членских взносов, 149 евро - от доходов с партийного имущества.

Центристская партия, напротив, столкнулась с падением объема пожертвований, что видно из отчетов, представленных в Комиссию по надзору за финансированием партий. Если в первом квартале прошлого года Центристская партия получила в общей сложности 15 995 евро пожертвований, во втором квартале - 11 104 евро, то в третьем квартале - только 3 655 евро, а в последнем квартале - 9 271 евро.

Общий доход Центристской партии в четвертом квартале составил 219 869 евро. Из этой суммы 203 055 евро поступили из государственной поддержки, 7542 евро - из членских взносов, и один евро - из доходов с имущества партии.

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