«Большие деньги могут начать влиять на политику»: cоциал-демократы хотят ограничить пожертвования крупных спонсоров

«Это предложение вызвано обеспокоенностью тем, как большие суммы денег могут начать влиять на политику, так как мы видим это на примере мировой политики, а также частично и в Эстонии», - заявил Лаури Ляэнеметс в интервью ERR, добавив, что его тревожит влияние Илона Маска на американскую политику. Из-за деятельности Маска, например, произошло сокращение финансирования демократических программ, поддерживающих независимость малых государств.

«Наше предложение - последовать примеру ряда европейских стран, таких как Финляндия, и установить лимит на пожертвования. Мы предлагаем ограничение в сто тысяч евро в год, и превышать его будет запрещено», - сказал он.

В последнем квартале 2024 года партия «Отечество» получила 125 476 евро пожертвований, из которых основная часть - сто тысяч евро - поступила от совладельца Bigbank Парвеля Пруунсильда. Общий доход партии «Отечество» в четвертом квартале составил 233 191 евро. Помимо пожертвований, 101 529 евро поступило в виде государственной поддержки, 6120 евро - из членских взносов, а доходы от имущества партии составили 68 евро.

В последнем квартале года Социал-демократическая партия собрала 47 738 евро пожертвований, что позволило ей занять второе место в рейтинге партий по объему пожертвований. Общий доход Социал-демократической партии в четвертом квартале составил 167 590 евро, из которых 114 219 евро поступило в виде государственной поддержки, а 5635 евро - в виде членских взносов.