Социал-демократическая партия Эстонии (СДПЭ) намерена внести поправки в закон о партиях, чтобы ограничить пожертвования крупных спонсоров суммой сто тысяч евро в год. По словам лидера соцдемов, министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, небольшая группа людей не должна принимать решения за всех остальных, пишет Rus.ERR.
«Большие деньги могут начать влиять на политику»: cоциал-демократы хотят ограничить пожертвования крупных спонсоров
«Это предложение вызвано обеспокоенностью тем, как большие суммы денег могут начать влиять на политику, так как мы видим это на примере мировой политики, а также частично и в Эстонии», - заявил Лаури Ляэнеметс в интервью ERR, добавив, что его тревожит влияние Илона Маска на американскую политику. Из-за деятельности Маска, например, произошло сокращение финансирования демократических программ, поддерживающих независимость малых государств.
«Наше предложение - последовать примеру ряда европейских стран, таких как Финляндия, и установить лимит на пожертвования. Мы предлагаем ограничение в сто тысяч евро в год, и превышать его будет запрещено», - сказал он.
В последнем квартале 2024 года партия «Отечество» получила 125 476 евро пожертвований, из которых основная часть - сто тысяч евро - поступила от совладельца Bigbank Парвеля Пруунсильда. Общий доход партии «Отечество» в четвертом квартале составил 233 191 евро. Помимо пожертвований, 101 529 евро поступило в виде государственной поддержки, 6120 евро - из членских взносов, а доходы от имущества партии составили 68 евро.
В последнем квартале года Социал-демократическая партия собрала 47 738 евро пожертвований, что позволило ей занять второе место в рейтинге партий по объему пожертвований. Общий доход Социал-демократической партии в четвертом квартале составил 167 590 евро, из которых 114 219 евро поступило в виде государственной поддержки, а 5635 евро - в виде членских взносов.
Партия реформ в четвертом квартале прошлого года собрала 33 834 евро пожертвований. Крупнейшее пожертвование в размере десяти тысяч евро поступило от предпринимателя Неэме Таммиса.
Общий доход Партии реформ в четвертом квартале составил 506 014 евро, из которых 469 566 евро поступило в виде государственной поддержки, 2465 евро - из членских взносов, 149 евро - от доходов с партийного имущества.
Центристская партия, напротив, столкнулась с падением объема пожертвований, что видно из отчетов, представленных в Комиссию по надзору за финансированием партий. Если в первом квартале прошлого года Центристская партия получила в общей сложности 15 995 евро пожертвований, во втором квартале - 11 104 евро, то в третьем квартале - только 3 655 евро, а в последнем квартале - 9 271 евро.
Общий доход Центристской партии в четвертом квартале составил 219 869 евро. Из этой суммы 203 055 евро поступили из государственной поддержки, 7542 евро - из членских взносов, и один евро - из доходов с имущества партии.