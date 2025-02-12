Сказать, что Русский театр переживает трудные времена, было бы неправдой. Полные залы на любимых спектаклях, теплый прием публики, новые постановки - все это говорит о том, что театр жив-живехонек. Но жить театру сейчас и в самом деле непросто. Он меняется и хочет, чтобы менялись и его зрители.

В русскоязычном пространстве нашей маленькой страны любая новость может превратиться в глобальную трагедию или во вселенский скандал. И этому, как обычно, способствуют социальные сети. Русский театр - постоянный объект народного внимания, причем успешная премьера, к сожалению, волнует народ меньше, чем смена руководства или названия.

Споры и слухи вокруг Русского театра нагнетают не искренние и интеллигентные зрители, любящие театр, в чем мы успели убедиться, поговорив с публикой, а комментаторы в социальных сетях, которые, как правило, если и встают с дивана, то совсем не для того, чтобы пойти в театр и составить о нем собственное впечатление.