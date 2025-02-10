Видео Гонщик, попавший в аварию на скорости 200 км/ч: похоже, он хотел меня убить

Авария произошла в ходе первой гонки уикенда на трассе в Дубае. Камера на машине позади запечатлела момент, когда автомобиль Ючжэ был вынужден резко повернуть вправо из-за маневра соперника. В результате его болид наехал на бордюр, после чего взлетел с асфальта почти вертикально вверх.

Болид Ючжэ приземлился на заграждения трассы. Можно сказать, что только чудо спасло китайского гонщика от травм, однако его все же доставили в больницу.

«Это была жуткая авария. Похоже, парень хотел меня убить. Это самое серьезное происшествие в моей жизни. Даже хуже любой аварии, о которой я вообще когда-либо слышал. Но у меня все в порядке – никаких проблем. Огромное спасибо Halo и маршалам, они оперативно пришли на помощь», – написал Ючжэ после аварии в Instagram.

Fort heureusement, Wang Yuzhe 🇨🇳 va bien après ce gigantesque crash en F4 Moyen-Orient à Dubaï.



Le drapeau rouge aura provoqué la fin de course et énormément d'inquiétude, mais plus de peur que de mal finalement.



📽️ : fastopposition sur Discord Feeder Series. pic.twitter.com/xe0aP60Lvo — Percy Wolff 🇫🇷🇮🇳 (@percy_wolff) February 8, 2025

Видео с его бортовой камеры можно увидеть на его странице в Instagram.

Чемпионат «Формулы-4» Ближнего Востока является преемником чемпионата «Формулы-4» ОАЭ, который ранее также проводился в Объединенных Арабских Эмиратах. Соревнования разделены на пять гоночных уикендов, каждый из которых включает три заезда.

В данный момент лидером серии является 16-летний итальянский гонщик Эмануэле Оливьери.