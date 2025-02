Видео Гонщик, попавший в аварию на скорости 200 км/ч: похоже, он хотел меня убить

Fort heureusement, Wang Yuzhe 🇨🇳 va bien après ce gigantesque crash en F4 Moyen-Orient à Dubaï.



Le drapeau rouge aura provoqué la fin de course et énormément d'inquiétude, mais plus de peur que de mal finalement.



📽️ : fastopposition sur Discord Feeder Series. pic.twitter.com/xe0aP60Lvo