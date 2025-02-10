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Видео Гонщик, попавший в аварию на скорости 200 км/ч: похоже, он хотел меня убить

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Авария, иллюстративное фото.
Авария, иллюстративное фото. Фото: Hoch Zwei

На этапе «Формулы-4» на Ближнем Востоке произошла ужасная авария: китайский гонщик Ван Ючжэ на скорости 200 км/ч взлетел в воздух, перелетел через барьеры и приземлился на защитные ограждения. Чудом он избежал серьезных травм и поблагодарил защитную систему кокпита – конструкцию Halo.

Авария произошла в ходе первой гонки уикенда на трассе в Дубае. Камера на машине позади запечатлела момент, когда автомобиль Ючжэ был вынужден резко повернуть вправо из-за маневра соперника. В результате его болид наехал на бордюр, после чего взлетел с асфальта почти вертикально вверх.

Болид Ючжэ приземлился на заграждения трассы. Можно сказать, что только чудо спасло китайского гонщика от травм, однако его все же доставили в больницу.

«Это была жуткая авария. Похоже, парень хотел меня убить. Это самое серьезное происшествие в моей жизни. Даже хуже любой аварии, о которой я вообще когда-либо слышал. Но у меня все в порядке – никаких проблем. Огромное спасибо Halo и маршалам, они оперативно пришли на помощь», – написал Ючжэ после аварии в Instagram.

Видео с его бортовой камеры можно увидеть на его странице в Instagram.

Чемпионат «Формулы-4» Ближнего Востока является преемником чемпионата «Формулы-4» ОАЭ, который ранее также проводился в Объединенных Арабских Эмиратах. Соревнования разделены на пять гоночных уикендов, каждый из которых включает три заезда.

В данный момент лидером серии является 16-летний итальянский гонщик Эмануэле Оливьери.

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