Партия правых предлагает из экономии строить ветропарки только на суше

Электроэнергия, вырабатываемая наземными ветропарками, в два раза дешевле энергии морских ветропарков, строительство наземных ветропарков обходится в 2,5 раза дешевле, их сооружение занимает как минимум в три раза меньше времени, а субсидий на них потребовалось бы в 3,25 раза меньше, а в общей сложности 2,36 миллиардов евро можно было бы высвободить за счет строительства ветряных электростанций только на суше, например, для пополнения запасов боеприпасов Сил обороны Эстонии, указывает проведенный Партией правых анализ.