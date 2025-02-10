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Партия правых предлагает из экономии строить ветропарки только на суше

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В августе братья Олег и Андрес Сынаялги открыли ветропарк Айду.
В августе братья Олег и Андрес Сынаялги открыли ветропарк Айду. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Расчеты Партии правых показывают, что если бы ветропарки строились на суше, а не на море, то на закупку боеприпасов высвободилось бы более двух миллиардов евро.

Электроэнергия, вырабатываемая наземными ветропарками, в два раза дешевле энергии морских ветропарков, строительство наземных ветропарков обходится в 2,5 раза дешевле, их сооружение занимает как минимум в три раза меньше времени, а субсидий на них потребовалось бы в 3,25 раза меньше, а в общей сложности 2,36 миллиардов евро можно было бы высвободить за счет строительства ветряных электростанций только на суше, например, для пополнения запасов боеприпасов Сил обороны Эстонии, указывает проведенный Партией правых анализ.

«В настоящее время электроэнергия в Эстонии в два раза дороже, чем в Финляндии и Швеции. Целью энергетической политики Эстонии должно стать доступное и безопасное электроснабжение для всех потребителей. Необходимым условием для этого является свободный и функционирующий рынок электроэнергии, на котором ветряные электростанции, несомненно, играют свою роль», - заявил член правления Партии правых Андрус Каарельсон, по словам которого в Эстонии достаточно места, где наземные ветропарки никому не помешают.

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