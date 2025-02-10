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Директор Эстонского национального музея неожиданно подала в отставку

Обновлено 10 февраля 2025, 13:42
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Керту Сакс.
Керту Сакс. Фото: Margus Ansu

Керту Сакс, директор Эстонского национального музея (ERM), подала заявление об отставке.

По данным Tartu Postimees, в музее уже некоторое время царит напряженная внутренняя атмосфера, и некоторые подчиненные говорят о противоречивом стиле управления Сакс.

В пресс-релизе Министерства культуры Сакс сообщила, что покидает свою должность по личным причинам. «Я основательно обдумывала решение уйти. Три года на посту директора музея были напряженными, а времена были нестабильными и тревожными из-за нескольких кризисов. Музеям приходится адаптироваться к постоянным изменениям. В 2025 году музей разработает новый план развития и поставит цели на период с 2026 по 2030 год. Время перемен продолжается, и правильно, что Эстонским национальным музеем будет руководить новый и свежий руководитель», - указала Сакс.

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