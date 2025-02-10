Директор Эстонского национального музея неожиданно подала в отставку

В пресс-релизе Министерства культуры Сакс сообщила, что покидает свою должность по личным причинам. «Я основательно обдумывала решение уйти. Три года на посту директора музея были напряженными, а времена были нестабильными и тревожными из-за нескольких кризисов. Музеям приходится адаптироваться к постоянным изменениям. В 2025 году музей разработает новый план развития и поставит цели на период с 2026 по 2030 год. Время перемен продолжается, и правильно, что Эстонским национальным музеем будет руководить новый и свежий руководитель», - указала Сакс.