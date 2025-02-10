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Politico: Европейские страны разрабатывают план ареста судов теневого флота России в Балтийском море

Перевод: Сергей Светлов
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Задержанный финнами танкер Eagle S находится вблизи природного заповедника Клоббудден на юге Финляндии. Экипаж судна подозревается в повреждении подводного кабеля EstLink 2.
Задержанный финнами танкер Eagle S находится вблизи природного заповедника Клоббудден на юге Финляндии. Экипаж судна подозревается в повреждении подводного кабеля EstLink 2. Фото: Heikki Saukkomaa / LEHTIKUV / SIPA

По данным новостного портала Politico, государства Балтийского региона готовят новые законы для ограничения деятельности российского теневого флота.

Европейские страны за закрытыми дверями обсуждают масштабные меры по аресту российских нефтяных танкеров в Балтийском море, сообщает портал, специализирующийся на освещении международной и американской политики. Politico ссылается на анонимные источники среди государственных чиновников и дипломатов ЕС.

Планируется арест судов теневого флота России на основании международных законов, регулирующих вопросы экологии и борьбы с пиратством.

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