По данным новостного портала Politico, государства Балтийского региона готовят новые законы для ограничения деятельности российского теневого флота.
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Politico: Европейские страны разрабатывают план ареста судов теневого флота России в Балтийском море
Европейские страны за закрытыми дверями обсуждают масштабные меры по аресту российских нефтяных танкеров в Балтийском море, сообщает портал, специализирующийся на освещении международной и американской политики. Politico ссылается на анонимные источники среди государственных чиновников и дипломатов ЕС.