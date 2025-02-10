Politico: Европейские страны разрабатывают план ареста судов теневого флота России в Балтийском море

Европейские страны за закрытыми дверями обсуждают масштабные меры по аресту российских нефтяных танкеров в Балтийском море, сообщает портал, специализирующийся на освещении международной и американской политики. Politico ссылается на анонимные источники среди государственных чиновников и дипломатов ЕС.