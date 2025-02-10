Законопроект об ограничении избирательных прав граждан России направлен на второе чтение

По словам председателя комиссии Хендрика Йоханнеса Терраса, комиссия предложит правлению Рийгикогу провести второе чтение законопроекта на пленарном заседании 25 февраля. По его словам, это - первая возможность, учитывая, что между первым и вторым чтением законопроекта об изменении Конституции должно пройти по меньшей мере три месяца.

Члены Рийгикогу представили к сроку два предложения о поправках к законопроекту, одно из которых комиссия решила сегодня поддержать. В соответствии с поправкой, представленной 43 депутатами, во избежание повтора из законопроекта будет исключено предложение, согласно которому условия и порядок внесения в избирательные списки лиц без гражданства и иностранцев, имеющих право голоса, устанавливаются законом.