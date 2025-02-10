В понедельник, 10 февраля, Конституционная комиссия решила направить на второе чтение законопроект об изменении Конституции, который призван ограничить избирательное право живущих в Эстонии граждан третьих государств на выборах в собрания местных самоуправлений.
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Законопроект об ограничении избирательных прав граждан России направлен на второе чтение
По словам председателя комиссии Хендрика Йоханнеса Терраса, комиссия предложит правлению Рийгикогу провести второе чтение законопроекта на пленарном заседании 25 февраля. По его словам, это - первая возможность, учитывая, что между первым и вторым чтением законопроекта об изменении Конституции должно пройти по меньшей мере три месяца.