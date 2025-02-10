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Законопроект об ограничении избирательных прав граждан России направлен на второе чтение

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Первое чтение в Рийгикогу законопроекта о лишении права голоса граждан России и Беларуси.
Первое чтение в Рийгикогу законопроекта о лишении права голоса граждан России и Беларуси. Фото: Madis Veltman

В понедельник, 10 февраля, Конституционная комиссия решила направить на второе чтение законопроект об изменении Конституции, который призван ограничить избирательное право живущих в Эстонии граждан третьих государств на выборах в собрания местных самоуправлений.

По словам председателя комиссии Хендрика Йоханнеса Терраса, комиссия предложит правлению Рийгикогу провести второе чтение законопроекта на пленарном заседании 25 февраля. По его словам, это - первая возможность, учитывая, что между первым и вторым чтением законопроекта об изменении Конституции должно пройти по меньшей мере три месяца.

Члены Рийгикогу представили к сроку два предложения о поправках к законопроекту, одно из которых комиссия решила сегодня поддержать. В соответствии с поправкой, представленной 43 депутатами, во избежание повтора из законопроекта будет исключено предложение, согласно которому условия и порядок внесения в избирательные списки лиц без гражданства и иностранцев, имеющих право голоса, устанавливаются законом.

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