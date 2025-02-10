Участие простывшей Туули Томингас в чемпионате мира под вопросом: факт в том, что я слаба

Томингас заняла четвертое место в гонке преследования на чемпионате Европы в Мартелло, что придало ей уверенности в преддверии чемпионата мира. В понедельник спортсменка отдыхала, но ночью спала плохо и проснулась с плохим самочувствием.

«Ночной пульс был необычно высоким, и я заподозрила худшее. В течение дня состояние резко ухудшилось, а к ночи это вылилось в сильнейший кашель, который не дал мне уснуть ни на секунду. Думаю, то же самое произошло и с моими соседями по комнате. Я действительно серьезно заболела», – рассказала Томингас в блоге по биатлону на сайте Topauto.

Приступы кашля, перепады температуры – озноб и жар – заставили Томингас провести около недели в изоляции на больничной койке. Это означало, что планы по поддержанию формы и ее финальной шлифовке перед чемпионатом мира сорвались.

«Как упрямая женщина, я пыталась дойти до стрельбища, но в самый тяжелый день сделала всего четыре серии и потом собрала оружие, потому что просто не могла больше держать винтовку, – рассказала Томингас. - Столько боли и разочарования. Я ведь наконец вернулась в свою лучшую форму, знала все детали, которые собиралась доработать перед чемпионатом мира, но теперь на них можно поставить крест».

Тем не менее Томингас верит, что, поскольку болезнь уже позади и силы постепенно возвращаются, на чемпионате мира еще возможно все. Насколько вынужденный перерыв в тренировках и перенесенная болезнь повлияли на форму, станет ясно только на трассе.

«Сегодня я уже встала на ноги, и вера в успешное выступление на чемпионате мира начинает понемногу пробуждаться. Возможно, для меня он еще не закончен, – сказала Томингас. - Сейчас я подхожу к каждому старту с осторожностью и пока не осмеливаюсь ничего обещать. Факт в том, что я слаба и, вероятно, уже не смогу выжать из себя ту форму, которую планировала к чемпионату мира».

Первый старт Томингас на чемпионате мира, который проходит в швейцарском Ленцерхайде, должен состояться в эту пятницу. В программе – женский спринт на 7,5 км.