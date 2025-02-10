Департамент окружающей среды выдал дополнительные разрешения на отстрел волков

Департамент окружающей среды сообщил в пресс-релизе, что квота увеличилась на 13 особей благодаря уточнению данных. Помимо ранее разрешенного 121 волка, на территории Ярвамаа можно добыть еще четырех волков, и в охотничьей зоне Лыуна-Пярнумаа, в зоне Ляэне-Пярнумаа и в Вырумаа - еще по три волка.

«В зонах, где лимит охоты был увеличен, выяснилось, что численность волков там оказалась выше, чем отражала предыдущая расчетная оценка. Кроме того, мы сосредоточили внимание на свежих очагах поражения скота и домашних животных волками», - сообщил Индрек Хирс, главный специалист по связям с общественностью Департамента окружающей среды.

Первоначальный объем охоты на волков был установлен на уровне 90 особей 1 ноября прошлого года, но в течение охотничьего сезона это число постоянно увеличивалось. 3 января распоряжение снова изменили, увеличив объем охоты на волков со 103 до 121 особи.