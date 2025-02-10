Телескоп «Евклид» заснял кольцо Эйнштейна – искривленный в виде кольца свет галактики, которую заслоняет другая

На снимке - близлежащая галактика NGC 6505, словно нимбом окруженная идеальным кольцом света. На самом деле это свет другой галактики, находящейся прямо за NGC 6505, и ее свет искривляется под воздействием гравитации, образуя яркое кольцо.

«Это прекрасная, необычная, захватывающая и удачная находка, - сказал профессор Стивен Серджент, астроном из Открытого университета. - Столь совершенное кольцо Эйнштейна встречается крайне редко. Мы видим фоновую галактику через пространство и время, сильно искривленное галактикой на переднем плане».

«Кольцо Эйнштейна - это пример сильного гравитационного линзирования, - объясняет Конор О'Риордан из германского Института астрофизики Макса Планка и ведущий автор первой научной работы, в которой анализируется это кольцо. - Эта линза особенная, потому что она находится так близко к Земле, а ее положение делает изображение очень красивым».

Согласно общей теории относительности Эйнштейна, массивные объекты в космосе вызывают искривление проходящего мимо света. Таким образом галактики действуют как огромные линзы. Кольца Эйнштейна - очень полезный инструмент для астрономов, поскольку они показывают объекты, которые иначе было бы не видно. Они также дают возможность оценить массу галактики, выступающей в качестве линзы - в том числе и скрытую массу в виде темной материи.