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Преподаватель университета ушел с поста из-за обвинений в домогательствах, скандал затронул и его жену

Перевод: Валерия Ермакова
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Фото статьи
Фото: Central and Eastern European Sustainable Energy Network

Институт политических исследований им. Юхана Шютте Тартуского университета расторг договор с Хектором Чарльзом Паганом, который занимал должность проектного руководителя, в последний день прошлого года. Причиной расторжения договора стали длительное преследование на рабочем месте и обвинения в домогательствах, выдвинутые несколькими коллегами. Паган покинул университет, однако он не согласен с выдвинутыми против него обвинениями.

О предположительном неподобающем поведении Пагана стало известно в октябре прошлого года во время развивающей беседы с одним из сотрудников, рассказала руководитель института Кристийна Тыниссон. «После этой встречи я поговорила с несколькими текущими и бывшими сотрудниками, которые подтвердили, что это была длительная проблема», - пояснила она.

Хотя Паган работал в университете 17 лет, это был первый случай, когда его проблемное поведение стало известно руководству, подтвердила Тыниссон.

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