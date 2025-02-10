Преподаватель университета ушел с поста из-за обвинений в домогательствах, скандал затронул и его жену

Институт политических исследований им. Юхана Шютте Тартуского университета расторг договор с Хектором Чарльзом Паганом, который занимал должность проектного руководителя, в последний день прошлого года. Причиной расторжения договора стали длительное преследование на рабочем месте и обвинения в домогательствах, выдвинутые несколькими коллегами. Паган покинул университет, однако он не согласен с выдвинутыми против него обвинениями.
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О предположительном неподобающем поведении Пагана стало известно в октябре прошлого года во время развивающей беседы с одним из сотрудников, рассказала руководитель института Кристийна Тыниссон. «После этой встречи я поговорила с несколькими текущими и бывшими сотрудниками, которые подтвердили, что это была длительная проблема», - пояснила она.