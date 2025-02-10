В воскресенье, 9 февраля, в 23:55 спасатели получили сообщение о пожаре в деревне Имавере в Ярвамаа.
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ФОТО ⟩ Огонь полностью уничтожил сарай с дровами, спасатели сумели защитить от пламени жилой дом
Загорелся сарай площадью 50 квадратных метров, в котором хранились дрова и садовый инвентарь. Поскольку сарай находился примерно в дестяи метрах от жилого дома, спасатели сразу же приступили к защите дома от возгорания. К сожалению, от высокой температуры также пострадала торцевая стена жилого дома и окно на втором этаже.