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ФОТО Огонь полностью уничтожил сарай с дровами, спасатели сумели защитить от пламени жилой дом

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В воскресенье, 9 февраля, в 23:55 спасатели получили сообщение о пожаре в деревне Имавере в Ярвамаа.

Загорелся сарай площадью 50 квадратных метров, в котором хранились дрова и садовый инвентарь. Поскольку сарай находился примерно в дестяи метрах от жилого дома, спасатели сразу же приступили к защите дома от возгорания. К сожалению, от высокой температуры также пострадала торцевая стена жилого дома и окно на втором этаже.

Сарай был полностью уничтожен пожаром.

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