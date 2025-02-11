Кто бы мог подумать, что районные танцевальные вечера - это небольшие оазисы, куда не проникает однообразие серых будней. Если спросить гостей мероприятия, что такое любовь, можно узнать, как завязывать страстные отношения в любом возрасте.

В преддверии Дня всех влюбленных воодушевленные журналистки принимаются за трудную задачу с присущей расследовательскому жанру скрупулезностью: они отправляются на танцевальные вечера в разные районы города, ведь, может быть, именно там им удастся получить самые точные ответы на вопросы о том, что такое любовь, где ее искать и как справиться с любовными переживаниями.

В народе эти мероприятия называют также танцевальными вечерами для пожилых. Однако довольно быстро становится ясно, что растеряннее всего на них чувствуют себя молодые интервьюеры, которые на несколько десятков лет моложе большинства участников: журналистки приходят неподходяще одетыми для мероприятия и слабо подготовленными в вопросах бальных танцев.