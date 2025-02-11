Кто бы мог подумать, что районные танцевальные вечера - это небольшие оазисы, куда не проникает однообразие серых будней. Если спросить гостей мероприятия, что такое любовь, можно узнать, как завязывать страстные отношения в любом возрасте.
В преддверии Дня всех влюбленных воодушевленные журналистки принимаются за трудную задачу с присущей расследовательскому жанру скрупулезностью: они отправляются на танцевальные вечера в разные районы города, ведь, может быть, именно там им удастся получить самые точные ответы на вопросы о том, что такое любовь, где ее искать и как справиться с любовными переживаниями.