Легендарная теннисистка, 23-кратная победительница турниров Большого шлема Серена Уильямс посетила финал плей-офф Национальной футбольной лиги (НФЛ).
Видео ⟩ Легендарная теннисистка зажгла на Супербоуле-2025
Уильямс приняла участие в выступлении американского рэпера Кендрика Ламара и станцевала Crip Walk - традиционное танцевальное движение банды Crips, одной из самых популярных уличных банд Лос-Анджелеса.
From Compton to NOLA. @SerenaWilliams @KendrickLamar #AppleMusicHalftime pic.twitter.com/mnzuP7fJ1N— NFL (@NFL) February 10, 2025
В финальном матче встречались «Филадельфия Иглз» и «Канзас‑Сити Чифс». Поединок завершился победой Филадельфии, которая разгромила соперника (40:22).