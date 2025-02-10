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Видео Легендарная теннисистка зажгла на Супербоуле-2025

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Серена Уильямс исполняет танец на Супербоуле.
Серена Уильямс исполняет танец на Супербоуле. Фото: George Walker IV

Легендарная теннисистка, 23-кратная победительница турниров Большого шлема Серена Уильямс посетила финал плей-офф Национальной футбольной лиги (НФЛ).

Уильямс приняла участие в выступлении американского рэпера Кендрика Ламара и станцевала Crip Walk - традиционное танцевальное движение банды Crips, одной из самых популярных уличных банд Лос-Анджелеса.

В финальном матче встречались «Филадельфия Иглз» и «Канзас‑Сити Чифс». Поединок завершился победой Филадельфии, которая разгромила соперника (40:22).

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