ЕС не получал от США письменных уведомлений о новых пошлинах

Как подчеркнула ЕК, сейчас «ЕС не видит оснований для введения тарифов на свой экспорт». «Мы будем реагировать, чтобы защитить интересы европейского бизнеса, рабочих и потребителей от необоснованных мер», - говорится в документе.

Одновременно в Еврокомиссии указали, что «введение тарифов было бы незаконным и экономически контрпродуктивным, особенно учитывая глубоко интегрированные производственные цепочки, созданные ЕС и США благодаря трансатлантической торговле и инвестициям».

«Тарифы - это, по сути, налоги. Вводя тарифы, США облагают налогом собственных граждан, повышают издержки для бизнеса и подстегивают инфляцию. Кроме того, тарифы усиливают экономическую неопределенность и нарушают эффективность и интеграцию глобальных рынков», - подчеркивается в заявлении.

Планы Трампа повысить пошлины на сталь и алюминий

Несколькими часами ранее президент США Дональд Трамп анонсировал введение таможенных пошлин в размере 25 процентов на импорт стали и алюминия в США. По его словам, новые тарифы коснутся всех стран и официально вступят в силу уже на этой неделе. Кроме того, Трамп объявил о намерении ввести «взаимные пошлины» для тех государств, которые облагают пошлинами американские товары.

После возвращения в Белый дом Дональд Трамп приступил к реализации жесткой тарифной политики. Он пригрозил таможенными пошлинами Европейскому Союзу, ссылаясь на необходимость сокращения торгового дефицита с Европой, распорядился ввести 10-процентные пошлины на товары из Китая, а также пошлины в размере 25 процентов на продукцию из соседних Мексики и Канады из-за «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Последние были заморожены на 30 дней после обещаний Оттавы и Мехико усилить безопасность на своих границах с США.

На недавнем саммите в Брюсселе Евросоюз продемонстрировал решимость противостоять тарифной политике Дональда Трампа. Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили, что ЕС примет ответные меры, если США введут пошлины на европейские товары.