В Вируской тюрьме произошел несчастный случай на производстве

В еженедельном обзоре тюремной службы написано, что в результате несчастного случая содержащийся под арестом человек получил травмы и ему была оказана медицинская помощь.

Всего в тюрьмах сейчас содержатся 1642 человека, что на 192 меньше, чем в аналогичный период прошлого года. За неделю количество заключенных в тюрьмах сократилось на 12 человек. Из 1642 человек - 1311 осужденных и 331 арестованных, 1561 мужчина, 81 женщина, 28 осужденных к пожизненному заключению, 3 несовершеннолетних отбывают наказание в тюрьмах открытого типа.

​2794 человека находятся под уголовным надзором, из них 61 несовершеннолетний и 388 в возрасте 18-26 лет; 738 направлены на общественные работы и 104 находятся под электронным надзором.

На прошлой неделе 77 человек успешно прошли испытательный срок, 56 человек удачно завершили общественные работы, а общее количество отработанных ими часов общественных работ составило 2220 часов. На прошлой неделе 16 человек успешно прошли период контроля поведения. В трех случаях осужденные совершили деяния, имеющие признаки преступления.