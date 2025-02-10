В январе вырос уровень зарегистрированной безработицы

Новых безработных в январе в Эстонии зарегистрировано 9168, в декабре их было зарегистрировано 7032, а годом раньше, то есть в январе 2024 года - 9595 человек, показывает статистика Кассы по безработице.

В январе причиной прекращения трудовой деятельности до постановки на учет в качестве безработного сокращение было в 1432 случаях, месяцем раньше в 1171 случае, а годом раньше в 1521 случае. По инициативе работника трудовые отношения до постановки на учет завершились в 1246 случаях в январе, в 910 случаях в декабре и в 1394 случаях в январе 2024 года.

В конце января зарегистрированный уровень безработицы был самым высоким в Ида-Вирумаа (13,1 процента), в Валгамаа (8,8 процента) и в Йыгеваском уезде (7,9 процента), а самым низким в Хийуском уезде (4,1 процента), в Вильяндиском уезде (5,6 процента) и в Ляэнеском уезде (6 процентов).

Безработных с пониженной трудоспособностью было 9422 человека, то есть 18,4 процента зарегистрированных безработных.

За январь Касса по безработице стала посредником в распределении 6104 рабочих мест, на конец месяца вакансий было 3434.

Статистика зарегистрированной безработицы отражает количество безработных, зарегистрировавшихся в качестве безработных в Кассе по безработице.