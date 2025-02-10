Боксер умер спустя неделю после поражения в поединке

Сообщается, что в начале февраля боксер провел бой против валлийца Натана Хауэллса. Бой был проигран, а 28-летнего Коуни доставили в больницу, где медики диагностировали у бойца внутричерепное кровоизлияние.

Была проведена операция, но, к сожалению, спортсмен скончался спустя неделю.

Бывший двукратный чемпион Европы по версии WBO Конрад Каммингс сообщил, что смерть Коуни глубоко потрясла его коллег по боксу.

«Лично у меня сердце разрывается за его прекрасную невесту, которую он оставил, и за его семью, - сказал он. -Я даже не могу представить ту боль и горе, которые они сейчас переживают».

В интервью BBC News NI Каммингс рассказал, что встречался с молодым боксером несколько раз и восхищался им.