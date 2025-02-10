Би-би-си сообщает о смерти ирландского боксера Джона Коуни: он скончался в больнице спустя неделю после поражения в поединке.
Боксер умер спустя неделю после поражения в поединке
Сообщается, что в начале февраля боксер провел бой против валлийца Натана Хауэллса. Бой был проигран, а 28-летнего Коуни доставили в больницу, где медики диагностировали у бойца внутричерепное кровоизлияние.
Была проведена операция, но, к сожалению, спортсмен скончался спустя неделю.
Бывший двукратный чемпион Европы по версии WBO Конрад Каммингс сообщил, что смерть Коуни глубоко потрясла его коллег по боксу.
«Лично у меня сердце разрывается за его прекрасную невесту, которую он оставил, и за его семью, - сказал он. -Я даже не могу представить ту боль и горе, которые они сейчас переживают».
В интервью BBC News NI Каммингс рассказал, что встречался с молодым боксером несколько раз и восхищался им.