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Полиция ищет свидетелей повреждения электрического столба

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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik

В четверг, 30 января, в полицию поступило сообщение о повреждении электрического столба в районе поселка Ристи, Ляэне-Нигула. Полиция начала уголовное разбирательство для выяснения обстоятельств происшествия. В настоящее время все факты выясняются, и полиция обращается за помощью к гражданам, обладающим информацией.

Полиция просит тех, кто находился 29-30 января на участке шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла между Ристи и Паливере и имеет запись с видеорегистратора или информацию о происшествии, обратиться к следователю по телефону 473 2873 или написать на электронную почту kyllike.vask@politsei.ee.

Фото статьи
Фото: PPA
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