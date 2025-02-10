Полиция ищет свидетелей повреждения электрического столба

Полиция просит тех, кто находился 29-30 января на участке шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла между Ристи и Паливере и имеет запись с видеорегистратора или информацию о происшествии, обратиться к следователю по телефону 473 2873 или написать на электронную почту kyllike.vask@politsei.ee.