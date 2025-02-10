В четверг, 30 января, в полицию поступило сообщение о повреждении электрического столба в районе поселка Ристи, Ляэне-Нигула. Полиция начала уголовное разбирательство для выяснения обстоятельств происшествия. В настоящее время все факты выясняются, и полиция обращается за помощью к гражданам, обладающим информацией.
Полиция ищет свидетелей повреждения электрического столба
Полиция просит тех, кто находился 29-30 января на участке шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла между Ристи и Паливере и имеет запись с видеорегистратора или информацию о происшествии, обратиться к следователю по телефону 473 2873 или написать на электронную почту kyllike.vask@politsei.ee.