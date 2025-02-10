Выяснилось, в каких частях Таллинна чаще всего перемещаются животные

Один из важных результатов проделанной работы - карты связности мест обитания млекопитающих, которые отражают необходимые пути передвижения для лосей, косуль и мелких млекопитающих в Таллинне. «Эти карты можно будет использовать в дальнейшем в процессе городского планирования, например, при рассмотрении детальных планировок и строительных проектов, чтобы избежать и минимизировать конфликты между людьми и животными», - объяснил Уустал. С исследованием и картами можно ознакомиться в Инфосистеме таллиннских исследований.

Если крупные животные, такие как лоси и косули, обитают главным образом в зеленых зонах, то мелкие млекопитающие используют также застроенные территории и сады. Часто пути передвижения животных в городе ограничены, так как зеленые зоны не соединены друг с другом. Причины этого могут быть разными: например, различные преграды и заборы, а также недостаточная осведомленность людей.

Пути передвижения мелких млекопитающих легко улучшить с помощью отверстия в нижней части забора, через которое животные смогут пройти. Чтобы обеспечить возможность передвижения крупным млекопитающим, необходимо сохранять существующие и планировать новые зеленые коридоры, чтобы животные могли перемещаться между разными местами обитания.