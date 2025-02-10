Новое исследование, касающееся живущих в Таллинне млекопитающих, обозначило связи между важнейшими зелеными зонами и путями передвижения животных, а также содержит предложения решений для улучшения возможностей перемещения животных как в городе, так и за его пределами.
Выяснилось, в каких частях Таллинна чаще всего перемещаются животные
В рамках исследования «Улучшение связности мест обитания крупных и мелких млекопитающих в Таллинне» компания OÜ Rewild уточнила данные о распространении крупных и мелких млекопитающих и их путях передвижения в зеленых зонах столицы по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Исследование было сфокусировано на поиске решений для проблемных мест, которые были впервые определены в исследовании 2022 года.
«Природа не заканчивается там, где начинается город. Человек - это часть природы. В Таллинне на дорогах каждую неделю погибает более десяти животных, в основном косули и зайцы. Столица является постоянным местом обитания для более чем 30 лосей, 400 косуль и множества других животных. Благодаря этому исследованию мы знаем, как сделать город таким, чтобы люди и животные могли существовать вместе», - сказал вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.
«Помимо жителей Таллинна, в различных зеленых зонах столицы обитает большинство видов крупных и мелких млекопитающих Северной Эстонии - от белок до лосей. Однако в планах, проектах и повседневной жизни до сих пор недостаточно учитываются их природные потребности в передвижении, из-за чего животные ежедневно оказываются в беспомощном положении - получают травмы или погибают. Ценность исследования заключается в том, что, зная такие проблемные места, все участники процесса формирования городской среды могут искать решения текущих проблем и избежать возникновения новых», - заявил руководитель отдела охраны окружающей среды Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Меэлис Уустал.
Один из важных результатов проделанной работы - карты связности мест обитания млекопитающих, которые отражают необходимые пути передвижения для лосей, косуль и мелких млекопитающих в Таллинне. «Эти карты можно будет использовать в дальнейшем в процессе городского планирования, например, при рассмотрении детальных планировок и строительных проектов, чтобы избежать и минимизировать конфликты между людьми и животными», - объяснил Уустал. С исследованием и картами можно ознакомиться в Инфосистеме таллиннских исследований.
Если крупные животные, такие как лоси и косули, обитают главным образом в зеленых зонах, то мелкие млекопитающие используют также застроенные территории и сады. Часто пути передвижения животных в городе ограничены, так как зеленые зоны не соединены друг с другом. Причины этого могут быть разными: например, различные преграды и заборы, а также недостаточная осведомленность людей.
Пути передвижения мелких млекопитающих легко улучшить с помощью отверстия в нижней части забора, через которое животные смогут пройти. Чтобы обеспечить возможность передвижения крупным млекопитающим, необходимо сохранять существующие и планировать новые зеленые коридоры, чтобы животные могли перемещаться между разными местами обитания.
«В зависимости от местоположения решения могут быть разными. Где-то достаточно изменить расположение или конструкцию преграды, а где-то именно ограждение поможет обеспечить безопасность животных, не позволяя им выбегать на проезжую часть. Хотя по всему городу есть проблемные места, в случае которых решения не всегда просты и дешевы, по крайней мере при проектировании новых объектов почти всегда можно найти способы сохранить связность зеленой инфраструктуры», - объяснила специалист по охране природы из Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Таллинна Хердис Фридолин.
Поскольку животные не имеют представления, где находятся границы города, рекомендации касаются не только Таллинна, но и соседних волостей.
Зеленые зоны Таллинна
Зеленые зоны составляют более сорока процентов территории Таллинна, включая внутренние водоемы и остров Аэгна. Распространение крупных и мелких млекопитающих в зеленых зонах Таллинна, а также связность их мест обитания и конфликтные зоны изучались и ранее, но исследование, завершившееся в январе, значительно подробнее предыдущих работ. В свежем исследовании использованы все известные ранее данные и исследования о млекопитающих Таллинна, при этом основное внимание уделялось предыдущему исследованию и работам в полевых условиях, проведенным в 2022 году. Благодаря дополнительным выездным исследованиям сейчас были уточнены пути передвижения крупных и мелких млекопитающих, а также предложены конкретные решения для каждой проблемной зоны.