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Telia: требования департамента влекут за собой новые расходы

Перевод: Сергей Светлов
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Telia.
Telia. Фото: Ints Kalnins / Reuters / Scanpix

По словам исполняющего обязанности генерального директора Telia Eesti Андре Виссе, новые обязательства приведут к дополнительной нагрузке и расходам для компании. Тем не менее, он отметил, что изменения в требованиях понятны, и взаимодействие с государственным ведомством было открытым.

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) признал Telia Eesti AS оператором с доминирующим положением на рынках оптового доступа к кабельной инфраструктуре и телекоммуникационной сети и установил для компании обновленные обязательства.

Цель новых обязательств - повысить прозрачность управления кабельной инфраструктурой Telia для других операторов, чтобы они могли легко и быстро получить доступ к информации о расположении коммуникационных каналов Telia и наличии в них свободного места.

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