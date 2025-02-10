Telia: требования департамента влекут за собой новые расходы

По словам исполняющего обязанности генерального директора Telia Eesti Андре Виссе, новые обязательства приведут к дополнительной нагрузке и расходам для компании. Тем не менее, он отметил, что изменения в требованиях понятны, и взаимодействие с государственным ведомством было открытым.