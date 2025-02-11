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Дальше Кремль будет максимально жестким с Европой: зачем Москва угрожает войной на Балтике

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Путин на фоне охранников и скучающих юных моряков слушает одного из их командиров. День ВМФ, 28 июля 2024 года, Санкт-Петербург.
Путин на фоне охранников и скучающих юных моряков слушает одного из их командиров. День ВМФ, 28 июля 2024 года, Санкт-Петербург. Фото: Reuters / Scanpix

Начало февраля 2025 года в контексте противостояния Запада и путинской России запомнится серией заявлений официальных лиц Москвы о рисках прямого военного столкновения ВС РФ с НАТО то ли на Балтике, то ли в Арктике. Rus.Postimees спросил экспертов по внутренней политике РФ, что это значит.

Первый звонок

6 февраля Александр Токовинин, бывший директор Департамента внешнеполитического планирования МИД РФ, посол России в Бельгии, где, как известно, базируется штаб-квартира НАТО, заявил о подготовке прямого военного столкновения между странами Запада и Россией на Балтике и в Арктике.

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