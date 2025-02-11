Дальше Кремль будет максимально жестким с Европой: зачем Москва угрожает войной на Балтике

Путин на фоне охранников и скучающих юных моряков слушает одного из их командиров. День ВМФ, 28 июля 2024 года, Санкт-Петербург.

Начало февраля 2025 года в контексте противостояния Запада и путинской России запомнится серией заявлений официальных лиц Москвы о рисках прямого военного столкновения ВС РФ с НАТО то ли на Балтике, то ли в Арктике. Rus.Postimees спросил экспертов по внутренней политике РФ, что это значит.