Начало февраля 2025 года в контексте противостояния Запада и путинской России запомнится серией заявлений официальных лиц Москвы о рисках прямого военного столкновения ВС РФ с НАТО то ли на Балтике, то ли в Арктике. Rus.Postimees спросил экспертов по внутренней политике РФ, что это значит.
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В дальнейшем Кремль будет максимально жестким с Европой: зачем Москва угрожает войной на Балтике (1)
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