В воскресенье в 20:42 на улице Пийри в Килинги-Нымме произошла дорожно-транспортная авария. Автомобиль врезался в дерево, при этом когда на место прибыли спасатели, рядом с машиной никого видно не было.
Водитель врезавшейся в дерево машины сбежал с места аварии, его никто не мог найти
Спасатели устранили опасность возгорания автомобиля и осмотрели окрестности в поисках водителя.
По словам представителя Департамента полиции и погранохраны Хеди Таммелехт, полиция пыталась найти водителя, но не смогла. Однако полиция связалась с владельцем автомобиля. «Насколько известно владельцу, транспортным средством управлял член его семьи, с которым он пообещал вступить в контакт», - сказала Таммелехт.
Полиция не собирается возбуждать дело по факту происшествия.