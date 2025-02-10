Германия в прошлом и частично до сих пор придерживается политики сотрудничества с Россией: с Россией нужно поддерживать хорошие отношения, поскольку оттуда поступает дешевая энергия. После катастрофы на японской АЭС «Фукусима», по инициативе зеленых в Германии были закрыты атомные электростанции, и теперь страна сталкивается с серьезными трудностями. Дешевый газ из России больше недоступен, а такие флагманы немецкой экономики, как химическая и автомобильная промышленности, являются крайне энергоемкими.

Очевидно, что старая экономическая модель больше не работает, но новой пока нет. Китай усиливает конкуренцию своей субсидируемой автомобильной промышленностью. Немецкая экономика в затруднительном положении. Дополнительно существует риск действий Трампа, который рано или поздно введет пошлины на европейские товары. При этом половина экспорта Евросоюза в США приходится на Германию.

Экономические проблемы всегда отражаются на политике. Недовольство людей способствует росту популярности радикальных взглядов, и в Германии есть две партии, поддержка которых постепенно увеличивается: «Альтернатива для Германии» (Alternative für Deutschland - AfD) и Союз Сары Вагенкнехт (Bündnis Sahra Wagenknecht - BSW). Первая партия скорее придерживается правых взглядов, а вторая - левых.