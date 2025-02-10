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РАУЛЬ ЭАМЕТС Экономический двигатель Европы дает сбой (1)

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Главный экономист Bigbank Рауль Эаметс.
Главный экономист Bigbank Рауль Эаметс. Фото: Tairo Lutter / Postimees

Все пишут и говорят о Дональде Трампе, но на самом деле стоит внимательно следить за тем, что происходит гораздо ближе к нам: в сердце Европы, в Германии. Германия - это экономический двигатель Европы, на ее долю приходится 24 процента всей экономики Европейского союза. К сожалению, в настоящее время дела у нее идут не лучшим образом. Все экономические прогнозы резко ухудшаются, и в лучшем случае экономический рост в этом году останется на нулевом уровне, пишет главный экономист Bigbank Рауль Эаметс.

Германия в прошлом и частично до сих пор придерживается политики сотрудничества с Россией: с Россией нужно поддерживать хорошие отношения, поскольку оттуда поступает дешевая энергия. После катастрофы на японской АЭС «Фукусима», по инициативе зеленых в Германии были закрыты атомные электростанции, и теперь страна сталкивается с серьезными трудностями. Дешевый газ из России больше недоступен, а такие флагманы немецкой экономики, как химическая и автомобильная промышленности, являются крайне энергоемкими.

Очевидно, что старая экономическая модель больше не работает, но новой пока нет. Китай усиливает конкуренцию своей субсидируемой автомобильной промышленностью. Немецкая экономика в затруднительном положении. Дополнительно существует риск действий Трампа, который рано или поздно введет пошлины на европейские товары. При этом половина экспорта Евросоюза в США приходится на Германию.

Экономические проблемы всегда отражаются на политике. Недовольство людей способствует росту популярности радикальных взглядов, и в Германии есть две партии, поддержка которых постепенно увеличивается: «Альтернатива для Германии» (Alternative für Deutschland - AfD) и Союз Сары Вагенкнехт (Bündnis Sahra Wagenknecht - BSW). Первая партия скорее придерживается правых взглядов, а вторая - левых.

Популярность AfD уже достигла 21 процента, а поддержка BSW составляет около четырех процентов. Программа AfD сама по себе не выглядит чем-то исключительно радикальным: защита немецкой культуры и языка, сохранение традиционных семейных ценностей, ограничение миграции, расширение элементов прямой демократии. В принципе, такие же пункты могли бы быть в программе любой консервативной партии в Эстонии. Однако вызывает беспокойство их отношение к России: Они рассматривают Россию как союзника Германии, требуют немедленной отмены санкций и прекращения помощи Украине.

Таким образом, AfD становится все более политически приемлемой, и нельзя исключать, что после внеочередных выборов ее могут пригласить в правительство

Ирония в том, что один из харизматичных лидеров AfD живет с женщиной-продюсером из Шри-Ланки и воспитывает двух приемных детей. Вот вам и традиционные семейные ценности.

До недавнего времени в немецкой политике существовало негласное соглашение: ни одна крупная партия не сотрудничала с AfD. Однако недавно христианские демократы его нарушили и совместно с AfD добились принятия законопроекта, ограничивающего иммиграцию.

Таким образом, AfD становится все более политически приемлемой, и нельзя исключать, что после внеочередных выборов ее могут пригласить в правительство.

Для нас важно, что произойдет после выборов в Германии. Какая стратегия будет принята в вопросах запрета дизельных автомобилей и зеленого перехода? Как изменится политика в сфере иммиграции? И каким будет общий подход Германии к российско-украинской войне?

Германия - крупнейший торговый партнер Швеции и Финляндии, а в Литве она делит лидерство с Польшей. Для Латвии Германия занимает третье место среди торговых партнеров. Все эти страны также являются важными экономическими партнерами Эстонии. Поэтому нам необходимо внимательно следить за тем, что происходит в Германии, поскольку от этого зависит не только экономика всей Европы, но и наше будущее.

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