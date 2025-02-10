Осужденные в уголовном порядке партии планируется лишить господдержки

«На сегодняшний день Центристская партия трижды получала уголовное наказание. Они действуют по устоявшейся схеме, когда деньги налогоплательщиков, должности и государственные услуги используются в интересах партии. Несмотря на судебные решения, изменений в этой модели не последовало», - заявил Террас.

По его словам, планируется внести поправки в Закон о партиях, чтобы лишить государственной поддержки партии с уголовными приговорами. «По мнению "Ээсти 200", в законе должно быть указано, что право на получение государственной поддержки имеют только те партии, у которых нет действующих уголовных наказаний», - отметил Террас.