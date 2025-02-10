По словам председателя Конституционной комиссии Рийгикогу Хендрика Терраса, правящие партии договорились о лишении государственной поддержки партий, которые были осуждены в уголовном порядке.
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Осужденные в уголовном порядке партии планируют лишить господдержки
«На сегодняшний день Центристская партия трижды получала уголовное наказание. Они действуют по устоявшейся схеме, когда деньги налогоплательщиков, должности и государственные услуги используются в интересах партии. Несмотря на судебные решения, изменений в этой модели не последовало», - заявил Террас.