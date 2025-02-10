Израиль разгневан физическим состоянием освобожденных заложников. Отразится ли это на мирном соглашении?

Обмен израильских заложников на палестинских заключенных происходит каждую субботу, после того как 19 января вступил в силу подписанный в Катаре договор о перемирии.

Во время этих обменов ХАМАС не упускал возможности создать впечатление, что хорошо заботился о заложниках. Многие из них улыбались и по указанию боевиков махали толпе.

Но в этот раз это не удалось. Все трое заложников - 52-летний Эли Шараби, 56-летний Охад Бен-Ами и 34-летний Ор Леви - выглядели измученными, с впавшими глазами и землистым цветом лица.

В Израиле обмены транслируются в прямом эфире на больших экранах на одной из площадей Тель-Авива, поучившей название Площадь заложников.

Когда Шараби, Бен-Ами и Леви появились в кадре, собравшиеся на площади пришли в негодование.

Особенно когда короткое интервью перед тем, как сесть в автомобиль Красного Креста, давал Эли Шараби.

На вопрос человека в маске, как он себя чувствует, Шараби ответил: «Я очень счастлив, что сегодня возвращаюсь к жене и дочерям». В тот момент он еще не знал, что его жена и дети были убиты боевиками во время нападения 7 октября 2023 года.

То, с какой помпой боевики проводят обмен, в Израиле называют цинизмом.

Кроме того, опасения израильских властей и представителей Международного Красного Креста, выступающих посредниками при обменах, вызывает отсутствие мер безопасности.