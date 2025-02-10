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Правовая комиссия поддерживает поправку к Закону о церквях и приходах

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Рийгикогу.
Рийгикогу. Фото: Eero Vabamägi

Правовая комиссия Рийгикогу передала на первое чтение пленума Рийгикогу законопроект, который в том числе должен гарантировать, чтобы действующие в Эстонии религиозные организации нельзя бы использовать для разжигания ненависти или насилия.

По словам председателя правовой комиссии Андре Ханимяги, у каждого есть и остается свобода вероисповедания и целью закона не является запрет какой-либо религии.

В то же время, по его словам, законодатель должен учитывать вызовы, представляющие угрозу для государственной и общественной безопасности, в том числе то, чтобы враждебные иностранные государства или организации не могли использовать религиозные организации против Эстонии.

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