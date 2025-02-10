Правовая комиссия поддерживает поправку к Закону о церквях и приходах

По словам председателя правовой комиссии Андре Ханимяги, у каждого есть и остается свобода вероисповедания и целью закона не является запрет какой-либо религии.

В то же время, по его словам, законодатель должен учитывать вызовы, представляющие угрозу для государственной и общественной безопасности, в том числе то, чтобы враждебные иностранные государства или организации не могли использовать религиозные организации против Эстонии.