Правовая комиссия Рийгикогу передала на первое чтение пленума Рийгикогу законопроект, который в том числе должен гарантировать, чтобы действующие в Эстонии религиозные организации нельзя бы использовать для разжигания ненависти или насилия.
Правовая комиссия поддерживает поправку к Закону о церквях и приходах
По словам председателя правовой комиссии Андре Ханимяги, у каждого есть и остается свобода вероисповедания и целью закона не является запрет какой-либо религии.
В то же время, по его словам, законодатель должен учитывать вызовы, представляющие угрозу для государственной и общественной безопасности, в том числе то, чтобы враждебные иностранные государства или организации не могли использовать религиозные организации против Эстонии.