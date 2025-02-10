Бывший генеральный директор обанкротившейся государственной авиакомпании Nordica Ян Пальмер заявил, что завершение его работы в компании было сложным периодом, так как он готовился к уходу на пенсию и совет директоров перестал привлекать его к принятию решений.
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Бывший руководитель Nordica Ян Пальмер: мне следовало уйти на пенсию раньше
74-летний Пальмер сообщил по видеосвязи на заседании Комиссии по надзору за государственным бюджетом Рийгикогу в понедельник, 10 февраля, что он покинул пост руководителя Nordica в июле 2023 года, поскольку планировал выйти на пенсию.