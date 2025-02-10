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Бывший руководитель Nordica Ян Пальмер: мне следовало уйти на пенсию раньше

Перевод: Сергей Светлов
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Бывший руководитель Nordica Ян Пальмер.
Бывший руководитель Nordica Ян Пальмер. Фото: Sander Ilvest / Postimees

Бывший генеральный директор обанкротившейся государственной авиакомпании Nordica Ян Пальмер заявил, что завершение его работы в компании было сложным периодом, так как он готовился к уходу на пенсию и совет директоров перестал привлекать его к принятию решений.

74-летний Пальмер сообщил по видеосвязи на заседании Комиссии по надзору за государственным бюджетом Рийгикогу в понедельник, 10 февраля, что он покинул пост руководителя Nordica в июле 2023 года, поскольку планировал выйти на пенсию.

«Мне следовало сделать это раньше», - сказал Пальмер. По его словам, он откладывал свой уход, так как занимался важным контрактом, на который также претендовал их конкурент из Ирландии. Для Nordica было критически важно заключить этот контракт, чтобы избежать серьезного удара по компании.

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