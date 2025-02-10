Руководитель отдела ИИ: «Я не вижу, как Meta может зарабатывать на эстонском языковом корпусе»

Министр юстиции и цифровых технологий Лийза-Ли Пакоста («Ээсти 200») направила большое количество статей из эстонских СМИ материнской компании Facebook, чтобы Meta могла развивать свое приложение искусственного интеллекта. Однако для этого не было получено разрешение от медиа-компаний, сообщила газета Postimees в прошлый четверг.

«Компании Meta не было передано ничего, а только указано, где находятся языковые данные, которые сейчас доступны всем», - пояснил Вельсберг, говоря об открытых данных, к которым могут получить доступ заинтересованные стороны. На вопрос, имеет ли министр полномочия направлять Meta статьи эстонских журналистов, Вельсберг снова уточнил, что эти данные уже доступны всем.

Тем не менее, исполнительный директор Союза медиапредприятий Вейно Коорберг заявил Postimees, что если для корпуса эстонского языка Институт эстонского языка и лингвисты могут собирать статьи с научной целью, то передача этих данных Meta для коммерческих целей не может быть законной.

Почему министерство не проконсультировалось с медиапредприятиями и не запросило разрешение? «Этот разговор следовало бы провести еще в 2013 году, когда Институт эстонского языка (EKI) начал собирать общий корпус», - отметил Вельсберг. Он признал, что формулировка пресс-релиза министерства, направленного в СМИ на прошлой неделе, могла бы быть более точной.

Министерство также критикуют за то, что в то время как Facebook зарабатывает деньги на эстонцах, ее материнская компания Meta не платит налоги в Эстонии. На вопрос о коммерческих целях Meta Вельсберг выразил сомнения. «Поскольку модель Meta Llama является открытым программным обеспечением, я не понимаю, как Meta может зарабатывать на этом деньги», - сказал он.

По его словам, министерство планирует встретиться с медиапредприятиями в эту пятницу, чтобы найти решение, которое устроит всех.