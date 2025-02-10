УБИЙЦА В БЕГАХ Францию потрясло жестокое убийство 11-летней девочки, зарезанной по дороге из школы домой

Школьницу нашли мертвой с множественными ножевыми ранениями в ночь на субботу в лесу в районе Эссон, к югу от Парижа. По информации анонимного источника в полиции, она получила более десяти ударов предметом, предположительно ножом, преимущественно в область грудной клетки и шеи.

11-летняя Луиза Ласаль исчезла в пятницу после того, как около 14:00 вышла из школы в Эпине-сюр-Орж и направилась домой, который находился менее чем в 800 метрах. Когда дочь не вернулась, родители сразу забеспокоились и начали поиски, обратившись за помощью к соседям и через социальные сети, однако их усилия не дали результата.

Ночью, когда было обнаружено тело, в рамках расследования задержали 23-летнего мужчину и его 20-летнюю сожительницу. Однако вечером в субботу их освободили без предъявления обвинений.

Убийца ребенка по-прежнему находится в бегах, и, по словам следователей, для его поисков начали просматривать видеозаписи в надежде установить, не следил ли кто-то за Луизой по дороге из школы. В последний раз девочку видели на пешеходном переходе в пригороде Эпине-сюр-Орж, и, как сообщается, на одной из записей с камер наблюдения зафиксирован мужчина, который идет рядом с Луизой, когда она направляется в сторону парка.