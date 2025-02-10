Убийство 11-летней девочки, которое потрясло Францию в минувшие выходные, привело к масштабным поисковым операциям, однако полиция пока не смогла найти убийцу.
УБИЙЦА В БЕГАХ ⟩ Францию потрясло жестокое убийство 11-летней девочки, зарезанной по дороге из школы домой
Школьницу нашли мертвой с множественными ножевыми ранениями в ночь на субботу в лесу в районе Эссон, к югу от Парижа. По информации анонимного источника в полиции, она получила более десяти ударов предметом, предположительно ножом, преимущественно в область грудной клетки и шеи.
11-летняя Луиза Ласаль исчезла в пятницу после того, как около 14:00 вышла из школы в Эпине-сюр-Орж и направилась домой, который находился менее чем в 800 метрах. Когда дочь не вернулась, родители сразу забеспокоились и начали поиски, обратившись за помощью к соседям и через социальные сети, однако их усилия не дали результата.
Ночью, когда было обнаружено тело, в рамках расследования задержали 23-летнего мужчину и его 20-летнюю сожительницу. Однако вечером в субботу их освободили без предъявления обвинений.
Убийца ребенка по-прежнему находится в бегах, и, по словам следователей, для его поисков начали просматривать видеозаписи в надежде установить, не следил ли кто-то за Луизой по дороге из школы. В последний раз девочку видели на пешеходном переходе в пригороде Эпине-сюр-Орж, и, как сообщается, на одной из записей с камер наблюдения зафиксирован мужчина, который идет рядом с Луизой, когда она направляется в сторону парка.
Однако один из источников, связанных с расследованием, заявил газете Le Parisien, что, даже если этот человек двигался в том же направлении, что и девочка, пока нет никаких доказательств того, что именно он является убийцей.
Вчера более 120 полицейских с собаками, дронами и вертолетом прочесывали лес Лонжюмо, где было найдено тело, в поисках возможных улик - прежде всего, орудия убийства. По сообщению полиции, поиски были прекращены с наступлением темноты.
Один из источников, связанных с делом, сообщил Le Figaro, что вскрытие показало: девочка получила несколько ударов колюще-режущим предметом в жизненно важные органы. Кроме того, помимо ножевых ранений, Луиза также подверглась избиению.
«Нет никаких доказательств, указывающих на совершение сексуального насилия», - добавила прокуратура города Эври, которая возглавляет расследование.
«Была отнята невинная жизнь. Расследование продолжается, но всю Францию охватили горе и гнев», - заявил министр внутренних дел Брюно Ретайо.
С началом новой учебной недели, чтобы успокоить родителей, полиция усилила присутствие на школьных маршрутах в районе Лонжюмо и Эпине-сюр-Орж. «Я организую свою неделю так, чтобы утром и вечером сопровождать дочь и ее друзей», - сказала мать одной школьницы.