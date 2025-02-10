БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Мошенники совершают звонки от имени известной компании по разработке ПО

Как сообщили представители самой компании, следует помнить, что это мошенничество, и что если кто-то выдает себя за сотрудника Cybernetica и просит подтвердить что-то с помощью Smart-ID, следует немедленно прервать звонок.

Мошенничество осуществляется путем технического обмана жертвы, чтобы вызвать доверие к реальному номеру службы поддержки Cybernetica. Когда звонок принят, мошенники заявляют, что с банковского счета человека были якобы проведены сомнительные транзакции и что теперь можно отменить эти переводы, но для этого необходимо подтвердить отмену с помощью Smart-ID.

На самом деле ничего подозрительного на счете жертвы не происходило, и мошенники используют введенные ими коды Smart-ID, чтобы самим получить доступ к банковскому счету человека.

Если это удается, деньги переводятся преступникам или их сообщникам. В некоторых случаях мошенники также пытаются выманить номера документов или другие конфиденциальные личные данные. Возможны и другие сценарии мошенничества, но все они направлены на то, чтобы завладеть личными или банковскими данными человека.

«Фирма Cybernetica никогда не связывается с конечным пользователем любой услуги, включая Smart-ID, и никогда не предлагает услуги по отмене мошенничества. Cybernetica также никогда не запрашивает чьи-либо данные. Если кто-то получает звонок или электронное письмо с подобным содержанием, это всегда мошенничество, и его следует немедленно прервать», - заявил генеральный директор Cybernetica Оливер Вяэртныу.

«Мошеннические звонки становятся все более распространенными, и единственный способ не стать их жертвой - распознать признаки опасности: часто звонящие не говорят по-эстонски, звонят неожиданно, просят сообщить конфиденциальные данные, пароли или проверочные коды или просят ввести PIN-коды Smart-ID или Mobile-ID для подтверждения чего-либо, не видя самой страницы входа», - добавил Вяэртныу.

«Если вы все-таки попали в ловушку мошенников и понесли убытки, вам следует как можно скорее обратиться в свой банк и полицию», - сообщил Вяэртныу, подчеркнув, что в случаях мошенничества незамедлительное обращение в полицию может предотвратить транзакцию, совершаемую преступниками.