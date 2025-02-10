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ХАМАС объявил о приостановке освобождения заложников. Группировка обвинила Израиль в нарушении мирных договоренностей

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Демонстрация в Тель-Авиве, участники которой требуют освобождения израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, 5 ноября 2024 года
Демонстрация в Тель-Авиве, участники которой требуют освобождения израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, 5 ноября 2024 года Фото: JACK GUEZ/AFP

Террористическая группировка ХАМАС объявила об отмене освобождения следующей группы израильских заложников, пишет «Медуза» со ссылкой на The Jerusalem Post.

Очередной обмен заложников на палестинских заключенных должен был состояться в субботу, 15 февраля.

Причиной такого решения в ХАМАС назвали нарушения мирных договоренностей со стороны Израиля. В группировке заявили, что израильская сторона препятствует возвращению жителей северной части сектора Газа домой, а также не пропускает в регион гуманитарную помощь.

Мирное соглашение между ХАМАС и Израилем начало действовать 19 января. В рамках его первого этапа, который длится 42 дня, ХАМАС обязался отпустить 33 заложника, Израиль - освободить более 1900 заключенных из тюрем и начать вывод войск из сектора Газа.

9 февраля Израиль сообщил, что в рамках своих обязательств по соглашению отвел войска из коридора Нецарим, разделяющего центр сектора Газа.

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