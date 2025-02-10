Террористическая группировка ХАМАС объявила об отмене освобождения следующей группы израильских заложников, пишет «Медуза» со ссылкой на The Jerusalem Post.
ХАМАС объявил о приостановке освобождения заложников. Группировка обвинила Израиль в нарушении мирных договоренностей
Очередной обмен заложников на палестинских заключенных должен был состояться в субботу, 15 февраля.
Причиной такого решения в ХАМАС назвали нарушения мирных договоренностей со стороны Израиля. В группировке заявили, что израильская сторона препятствует возвращению жителей северной части сектора Газа домой, а также не пропускает в регион гуманитарную помощь.
Мирное соглашение между ХАМАС и Израилем начало действовать 19 января. В рамках его первого этапа, который длится 42 дня, ХАМАС обязался отпустить 33 заложника, Израиль - освободить более 1900 заключенных из тюрем и начать вывод войск из сектора Газа.
9 февраля Израиль сообщил, что в рамках своих обязательств по соглашению отвел войска из коридора Нецарим, разделяющего центр сектора Газа.