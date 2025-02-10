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Центр тревоги: сообщений о загрязнении в Ида-Вирумаа после взрыва танкера с мазутом в Усть-Луге пока не поступало

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Иллюстративное фото. Ликвидация последствий разлива мазута в море. Уборка загрязнения на береговой линии в Крыму (Украина) после разрушения двух российских танкеров. Декабрь 2024 года.
Иллюстративное фото. Ликвидация последствий разлива мазута в море. Уборка загрязнения на береговой линии в Крыму (Украина) после разрушения двух российских танкеров. Декабрь 2024 года. Фото: www.imago-images.de / Scanpix

Взрывы на танкере с мазутом в российском порту Усть-Луга пока не повлияли на экологическую обстановку в Эстонии. Порт, где затонул танкер, находится недалеко от Нарвы.

Rus.Postimees обратился в Центр тревоги за информацией о возможных сообщениях жителей Ида-Вирумаа после того, как в соседнем российском порту Усть-Луга в результате серии взрывов пострадал танкер теневого флота с мазутом на борту.

«На государственную информационную горячую линию звонков и сообщений подобного содержания не поступало», - ответил вечером 10 февраля пресс-секретарь Центра тревоги.

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