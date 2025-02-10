Центр тревоги: сообщений о загрязнении в Ида-Вирумаа после взрыва танкера с мазутом в Усть-Луге пока не поступало

Иллюстративное фото. Ликвидация последствий разлива мазута в море. Уборка загрязнения на береговой линии в Крыму (Украина) после разрушения двух российских танкеров. Декабрь 2024 года.

Взрывы на танкере с мазутом в российском порту Усть-Луга пока не повлияли на экологическую обстановку в Эстонии. Порт, где затонул танкер, находится недалеко от Нарвы.