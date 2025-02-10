Взрывы на танкере с мазутом в российском порту Усть-Луга пока не повлияли на экологическую обстановку в Эстонии. Порт, где затонул танкер, находится недалеко от Нарвы.
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Центр тревоги: сообщений о загрязнении в Ида-Вирумаа после взрыва танкера с мазутом в Усть-Луге пока не поступало
Rus.Postimees обратился в Центр тревоги за информацией о возможных сообщениях жителей Ида-Вирумаа после того, как в соседнем российском порту Усть-Луга в результате серии взрывов пострадал танкер теневого флота с мазутом на борту.