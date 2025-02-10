Посетивший США Цахкна: «Они очень серьезно воспринимают Эстонию, в этом нет сомнений»

На прошлой неделе министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») посетил США, где встретился, среди прочих, с Китом Келлогом, специальным посланником президента Дональда Трампа по Украине и России. Несмотря на громкие высказывания Трампа, Цахкна не верит, что внешнеполитические ценности США изменятся с новым президентом.
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Цахкна сообщил, что министры стран Балтии, возможно, были одними из первых иностранных министров ЕС, с которыми Келлог встретился лично. Цахкна провел около 30 встреч в США, на которых, по его словам, ощущалась общая атмосфера огромного внутреннего напряжения, вызванная реформированием и оптимизацией госслужбы в США. «Множество высказываний, которые мы слышим и интерпретируем, направлены на внутреннюю аудиторию. Это очень большие изменения по сравнению с администрациями Байдена и первым сроком Трампа: теперь у него есть более четкий план», - отметил Цахкна в интервью Postimees.