Посетивший США Цахкна: «Они очень серьезно воспринимают Эстонию, в этом нет сомнений»

Цахкна сообщил, что министры стран Балтии, возможно, были одними из первых иностранных министров ЕС, с которыми Келлог встретился лично. Цахкна провел около 30 встреч в США, на которых, по его словам, ощущалась общая атмосфера огромного внутреннего напряжения, вызванная реформированием и оптимизацией госслужбы в США. «Множество высказываний, которые мы слышим и интерпретируем, направлены на внутреннюю аудиторию. Это очень большие изменения по сравнению с администрациями Байдена и первым сроком Трампа: теперь у него есть более четкий план», - отметил Цахкна в интервью Postimees.

Он также отметил, что Трамп быстро осознал: войну в Украине за 24 часа не завершить, и что неделя, последовавшая за выборами президента и его вступлением в должность, была отмечена попытками понять, как двигаться вперед в вопросе возможного мира. На фоне этого - несколько реплик, которые «повысили давление» в разных геополитических лагерях: от угроз по поводу тарифов и захвата таких территорий, как Канада, Гренландия и Панамский канал, до обещаний «поставить Россию на колени» санкциями, если она не будет сотрудничать в поисках мира, а также предложение Трампа связать военную помощь Украине с ее богатейшими природными ресурсами.