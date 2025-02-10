Доклад правительства РФ, просочившийся в распоряжение Financial Times, предоставляет редкое представление о том, как в России оценивают ущерб, причиненный ее нападением на Украину в отношениях с близкими союзниками.
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Утечка раскрыла страхи Кремля относительно бывших советских республик
Согласно докладу, российские чиновники считают, что западное давление препятствует стремлениям Кремля вернуть бывшие республики Советского Союза в свою сферу влияния и наладить экономические связи с так называемым глобальным югом.