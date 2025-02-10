Утечка раскрыла страхи Кремля относительно бывших советских республик

Доклад, который был представлен на стратегическом совещании, возглавляемом премьер-министром Михаилом Мишустиным в апреле прошлого года, предоставляет редкое представление о том, как война России в Украине повлияла на отношения с некоторыми из ближайших союзников. В анализе отмечается, что санкции западных стран и экономическое давление на Россию достигли своей цели - создали трещину между Москвой и ее ближайшими торговыми партнерами.