Пн, 10.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Утечка раскрыла страхи Кремля относительно бывших советских республик

Copy
Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото: Sergei Ilyin

Доклад правительства РФ, просочившийся в распоряжение Financial Times, предоставляет редкое представление о том, как в России оценивают ущерб, причиненный ее нападением на Украину в отношениях с близкими союзниками.

Согласно докладу, российские чиновники считают, что западное давление препятствует стремлениям Кремля вернуть бывшие республики Советского Союза в свою сферу влияния и наладить экономические связи с так называемым глобальным югом.

Доклад, который был представлен на стратегическом совещании, возглавляемом премьер-министром Михаилом Мишустиным в апреле прошлого года, предоставляет редкое представление о том, как война России в Украине повлияла на отношения с некоторыми из ближайших союзников. В анализе отмечается, что санкции западных стран и экономическое давление на Россию достигли своей цели - создали трещину между Москвой и ее ближайшими торговыми партнерами.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх