В субботу, в основной день Мюнхенской конференции по безопасности, на главную сцену мероприятия будет приглашена Кая Каллас. Ей вручат премию имени Эвальда фон Клейста.
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Кая Каллас получит награду, которой ранее были удостоены Киссинджер и Меркель
Эта награда присуждается государственным деятелям, которые, по мнению организаторов конференции, внесли выдающийся вклад в достижение мира и управление международными конфликтами. «За ее выдающиеся усилия по поддержке Украины после масштабного вторжения России», - пояснили решение.