Кая Каллас получит награду, которой ранее были удостоены Киссинджер и Меркель

Эта награда присуждается государственным деятелям, которые, по мнению организаторов конференции, внесли выдающийся вклад в достижение мира и управление международными конфликтами. «За ее выдающиеся усилия по поддержке Украины после масштабного вторжения России», - пояснили решение.