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Кая Каллас получит награду, которой ранее были удостоены Киссинджер и Меркель

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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Elmo Riig / Sakala

В субботу, в основной день Мюнхенской конференции по безопасности, на главную сцену мероприятия будет приглашена Кая Каллас. Ей вручат премию имени Эвальда фон Клейста.

Эта награда присуждается государственным деятелям, которые, по мнению организаторов конференции, внесли выдающийся вклад в достижение мира и управление международными конфликтами. «За ее выдающиеся усилия по поддержке Украины после масштабного вторжения России», - пояснили решение.

Премия Эвальда фон Клейста вручается в Мюнхене с 2009 года. Первым лауреатом стал Генри Киссинджер. В последующие годы премию получали такие личности, как Джон Маккейн, Ангела Меркель и Йенс Столтенберг.

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