Нынешние заявления Осиновского – это очередная ложь и циничная политическая риторика.

Сейчас наша основная задача – максимально мобилизовать ресурс партии для того, чтобы преодолеть кризис и выйти на предвыборную кампанию.

И мы обратились к людям за помощью не для того, чтобы нам помогли раздать наши долги, а для того, чтобы нам помогли выиграть выборы. И это не просто амбиции или желание прийти к власти, а ответственность и обязанность – глядя на то, что сейчас происходит в городе.

Отношение коалиционных партий (и в городе, и на уровне государства) к горожанам и жителям страны – это просто бесчеловечно.

– Этично ли собирать пожертвования на погашение коррупционного штрафа? Насколько прозрачным будет этот процесс? Сколько надеетесь собрать средств?

– Неэтично людей обманывать. В данном случае люди знают, в каком мы оказались положении и почему обратились к ним за помощью. Мы этого не скрываем.

Во-вторых, у партии есть только один источник доходов – налогоплательщик. Партия не может брать деньги у фирмы и заниматься коммерческой деятельностью. Разрешены только пожертвования или госфинансирование.

Мы не скрываем, в какой ситуации оказались сегодня центристы, и люди принимают решение нас поддержать.

Этот процесс даже теоретически не может быть непрозрачным. Партия отвечает и отчитывается за каждый евро. Любая помощь со стороны любого человека является подотчетной для партии.