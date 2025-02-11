Какие выводы сделала Центристская партия после обвинительного приговора суда? Может ли встать вопрос о дальнейшем существовании партии?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире председатель Центристской партии, бывший мэр Таллинна Михаил Кылварт. Смотрите интервью в повторе!
Выдержки из беседы:
– Какие выводы сделаны после того, как партию признали виновной в торговле влиянием?
– Юридическая оценка дана, и нет смысла ее оспаривать. Эмоции и ощущения после решения суда у нас противоречивые, поскольку и партия, и Михаил Корб были до конца уверены, что состава преступления нет. Однако решение Государственного суда – окончательное, и мы не собираемся вступать в какие-либо прения относительно его справедливости.
В любом случае процесс (по делу Porto Franco – прим.ред.) начался четыре года назад, когда у партии было другое руководство (ею руководил Юри Ратас, генсеком был Михаил Корб – прим.ред.). Тогда и принимались решения о том, с кем и как общаться. Мы же сейчас имеем уже дело с последствиями.
– На тот момент вы были мэром Таллинна и членом правления партии…
– Никто из членов правления не был в курсе каких бы то ни было переговоров, и никто в них не участвовал. Я, будучи мэром Таллинна, тем более не знал, что какие-то разговоры ведутся.
– Но ведь речь шла о сделке в городе Таллинне, и на тот момент это была ваша зона ответственности…
– Моя зона ответственности на тот момент – это управление городом, а не управление партией. Я всегда эти две сферы четко разграничивал. У меня нет никаких сомнений в том, что моя деятельность не пересекалась с теми событиями, которые обсуждались в ходе судебного производства.
Если бы это было по-другому, то, я уверен, что мне бы не удалось избежать ответственности – с учетом того, под каким присмотром находятся все центристы и как пристально следят за нашей деятельностью. Думаю, что если была бы возможность привлечь меня к этому делу, в котором обвинительное решение принималось не на основании прямых доказательств, то ее бы обязательно использовали.
Четыре года назад, когда скандал уже разразился, на первой же пресс-конференции прокуратура четко заявила, что к городским властям претензий нет, поскольку они действовали в соответствии с законом, исходя из необходимости реализовывать свои рабочие обязанности.
На сегодняшний день ноша Центристской партии заключается именно в том, что ее новое руководство (председатель и правление) будет отвечать за то, что произошло четыре года назад при прошлом руководстве. Повторюсь, что это были неведомые нам процессы.
Мы не отказываемся от ответственности за те действия, которые не совершали, поскольку партия осуждена как юридическое лицо. Моя политическая ответственность заключается в том, чтобы вывести партию из кризиса, который обрушился на центристов из-за оставленного нам наследия.
В конечном итоге дело – не в штрафе, а в том, сможем ли мы защитить своего избирателя на следующих выборах. Решение суда выпало на начало предвыборной кампании. Наши оппоненты вовсю используют это судебное решение для того, чтобы нас добить.
– Решение суда вызвало шквал заявлений о том, что партия провалилась в борьбе с коррупцией или вовсе не боролась с этим. Готовы ли вы это признать?
– Я готов признать решение суда. Но мне лично и моим коллегам, которые сегодня сидят со мной за одним столом в правлении партии, нечего скрывать и не за что стыдиться. И при этом мы не отказываемся нести ответственность за то, что было сделано не нами.
– Как вы прокомментируете заявление нынешнего мэра Осиновского о том, что Кылварт был в центре коррупционной сделки и предпочел спонсора горожанам?
– Социал-демократы пытаются оправдать свое предательство тем, что у них якобы было принципиальное решение и позиция. Возможно, соцдемы забыли, что они к нам пришли с просьбой о создании коалиции в 2021 году – уже после того, как разразился скандал с Porto Franco и первые обстоятельства дела стали достоянием общественности.
На тот момент они почему-то забыли о своей принципиальности. И причина заключалась в том, что их рейтинг был на грани пяти процентов, и речь шла о том, выживет ли вообще эта партия в Таллинне. Тогда этого не скрывали ни соцдемы, ни Осиновский.
Не говоря уже о том, что переговоры о разрушении коалиции с центристами начались до решения окружного суда, когда еще действовало решение суда первой инстанции, которое было для нас оправдательным.
Нынешние заявления Осиновского – это очередная ложь и циничная политическая риторика.
Сейчас наша основная задача – максимально мобилизовать ресурс партии для того, чтобы преодолеть кризис и выйти на предвыборную кампанию.
И мы обратились к людям за помощью не для того, чтобы нам помогли раздать наши долги, а для того, чтобы нам помогли выиграть выборы. И это не просто амбиции или желание прийти к власти, а ответственность и обязанность – глядя на то, что сейчас происходит в городе.
Отношение коалиционных партий (и в городе, и на уровне государства) к горожанам и жителям страны – это просто бесчеловечно.
– Этично ли собирать пожертвования на погашение коррупционного штрафа? Насколько прозрачным будет этот процесс? Сколько надеетесь собрать средств?
– Неэтично людей обманывать. В данном случае люди знают, в каком мы оказались положении и почему обратились к ним за помощью. Мы этого не скрываем.
Во-вторых, у партии есть только один источник доходов – налогоплательщик. Партия не может брать деньги у фирмы и заниматься коммерческой деятельностью. Разрешены только пожертвования или госфинансирование.
Мы не скрываем, в какой ситуации оказались сегодня центристы, и люди принимают решение нас поддержать.
Этот процесс даже теоретически не может быть непрозрачным. Партия отвечает и отчитывается за каждый евро. Любая помощь со стороны любого человека является подотчетной для партии.
Сколько мы сможем собрать? Невозможно ответить. Могу лишь сказать, что пожертвования поступают каждый день. Люди даже приходят поддержать нас на место. Среди них много тех, кто не имеет высоких доходов, но понимает, что, если за полтора года без центристов у власти в Таллинне уже столько разрушено, то за следующие четыре года будет полностью разломана вся система городского управления.
– Если центристам урежут госфинансирование, а такой законопроект уже готовится на Тоомпеа, к чему это может привести?
– Интересно, что с этой инициативой вышла партия «Ээсти 200», которой большей всего голосов на парламентских выборах принес человек, воровавший деньги, которые люди жертвовали в помощь Украине (Йоханна Лехтме – прим.ред.). И та самая партия, которая еще и лоббирует интересы крупных предприятий на госуровне, имея 2% поддержки населения, начинает нам читать мораль?
– А если все же дело дойдет до урезания госфинансирования?
– Хотелось бы получить юридическое тому обоснование. Напомню, что закон обратной силы не имеет, и за одно действие двойное наказание не назначают. Это основные принципы правового государства.
Если у нас и эти принципы начнут менять, то тогда теоретически всё будет возможно. Скажу так: мы не остановимся, чтобы против нас не предпринимали.
Сегодня кому-то кажется, что есть хорошая возможность добить лежачего. Не получится! Мы встанем.
«Ээсти 200» и социал-демократы – это те партии, которые находятся в нисходящем тренде и пытаются продемонстрировать свою силу, поднять рейтинг на фоне событий вокруг Центристской партии.
– Может ли решение суда поставить под вопрос существование Центристской партии?
– Центристская партия – старейшая и крупнейшая в Эстонии. Наше существование за три минувших десятилетия конкуренты не раз ставили под вопрос – чуть ли не каждый год. Покончить с Центристской партией – это не просто мечта, а цель социал-демократов, «Ээсти 200», Партии реформ и «Отечества». И три первые партии, находясь у власти на госуровне и имея законотворческий рычаг, безусловно будут предпринимать для этого шаги. Правящие партии используют законотворчество для того, чтобы избавиться от конкурентов.
Мне горько смотреть на то, что происходит в стране! Кучка людей – несколько руководителей партии – садятся за стол и решают, что выделят два с половиной миллиарда евро узкому кругу бизнесменов, которые будут строить ветряные парки. Сначала помогают им с инвестициями, а потом обеспечивают на десятилетия постоянный доход по договору. Это ляжет тяжелым грузом на целые поколения вперед.
– Будет ли Михаил Корб исключен из партии?
– С политической точки зрения, это было бы простым решением. При бывшем руководстве обычно так и поступали. А я считаю, что это означало бы только одно – снять с себя ответственность, отвести от себя удар.
Фактом остается то, что сегодня и мы наказаны, и Корб наказан. От того, что он перестанет быть членом партии, его груз ответственности не станет меньше. И наш груз ответственности не уменьшится.
Все должны понимать, что никаких денег, что бы там ни было, Центристская партия не получала. Тот миллион, на который нас оштрафовали, мы никогда не получали. Не говоря уже о том, что никаких денег не получал и Михаил Корб.
Это все – на уровне переговоров и разговоров. Ни одна партия в своей истории не получала поддержку в таком объеме ни от одного бизнесмена, тем более якобы за то, что ему была организована с кем-то встреча.
Повторяю, что решение суда обжалованию не подлежит и мы не отказываемся от ответственности. Но это не значит, что для нас не осталось очень много вопросов в этом судебном решении и процессе.
– Как решение суда отразится на возможностях партии перед выборами? У вас долги и наверняка нет бюджета на кампанию…
– На минувших выборах в Европарламент у центристов был самый маленький бюджет на предвыборную кампанию: всего 50 000 евро. У «Ээсти 200» денег было в несколько раз больше, но те не получили ни одного мандата. Партия реформ, наверное, потратила в 10 раз больше, но получила только один мандат. «Отечество» выделило в 20 раз больше денег, получив всего два мандата. У центристов сейчас тоже два мандата (Яак Мадисон получил мандат от партии EKRE и позже перешел в ряды центристов, Михаил Кылварт отказался от своего мандата в пользу Яны Тоом – прим.ред.).
Мы пойдем на выборы, даже если у нас не будет ни одного цента.
– Какой вы видите Таллиннскую коалицию после выборов? Не окажетесь ли вы нерукопожатной партией?
– А не будут ли все остальные для нас нерукопожатными? Вопрос ведь можно поставить и так.
Разумеется, возможность остаться нерукопожатными для центристов существует. Нынешняя коалиция мотивирована в том, чтобы прийти к власти в том же составе. Реформисты выиграют выборы, создадут коалицию, сместив с ведущей позиции соцдемов, и закроют бесплатный общественный транспорт. То же самое уже сделано на госуровне руками социал-демократов, которые ранее убеждали всех, что против такого развития событий. Соцдемы соврали тогда, соврут и сейчас.
Мы пойдем на выборы выигрывать. Не стану зарекаться, что мы ни с кем и никогда не создадим коалицию. Но одну фразу повторю и обратно не заберу: с Осиновским за один стол не сяду!
Подробнее в повторе!
- Может ли решение госсуда поставить под вопрос существование партии?
- К чему приведет намерение коалиции ограничить госфинансирование политических партий, наказанных в уголовном порядке?
- Этично ли собирать пожертвования для погашения коррупционного штрафа? Насколько прозрачным будет этот процесс?
- В какой мере бывший мэр был в курсе происходящего в его зоне ответственности в Таллинне? И что говорится об этом в решении суда?
- Знал ли политик о желаниях бизнесменов, связанных с Центристской партией, которые действовали в городе?
- Грозит ли бывшему генсеку партии Михаилу Корбу, признанному виновным, исключение из партии?
- Как решение суда отразится на возможностях центристов в преддверии местных выборов?