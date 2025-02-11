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Студия Postimees: что ждет Центристскую партию? Отвечает Михаил Кылварт

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Какие выводы сделала Центристская партия после обвинительного приговора суда? Может ли встать вопрос о ее дальнейшем существовании?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире председатель Центристской партии, бывший мэр Таллинна Михаил Кылварт. Следите за беседой в 15:00!

  • Может ли решение госсуда поставить под вопрос существование партии?
  • К чему приведет намерение коалиции ограничить госфинансирование политических партий, наказанных в уголовном порядке?
  • Этично ли собирать пожертвования для погашения коррупционного штрафа? Насколько прозрачным будет этот процесс? 
  • В какой мере бывший мэр был в курсе происходящего в его зоне ответственности в Таллинне? И что говорится об этом в решении суда?
  • Знал ли политик о желаниях бизнесменов, связанных с Центристской партией, которые действовали в городе?
  • Грозит ли бывшему генсеку партии Михаилу Корбу, признанному виновным, исключение из партии?
  • Как решение суда отразится на возможностях центристов в преддверии местных выборов?
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