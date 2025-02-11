Какие выводы сделала Центристская партия после обвинительного приговора суда? Может ли встать вопрос о ее дальнейшем существовании?
Студия Postimees: что ждет Центристскую партию? Отвечает Михаил Кылварт
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире председатель Центристской партии, бывший мэр Таллинна Михаил Кылварт. Следите за беседой в 15:00!
- Может ли решение госсуда поставить под вопрос существование партии?
- К чему приведет намерение коалиции ограничить госфинансирование политических партий, наказанных в уголовном порядке?
- Этично ли собирать пожертвования для погашения коррупционного штрафа? Насколько прозрачным будет этот процесс?
- В какой мере бывший мэр был в курсе происходящего в его зоне ответственности в Таллинне? И что говорится об этом в решении суда?
- Знал ли политик о желаниях бизнесменов, связанных с Центристской партией, которые действовали в городе?
- Грозит ли бывшему генсеку партии Михаилу Корбу, признанному виновным, исключение из партии?
- Как решение суда отразится на возможностях центристов в преддверии местных выборов?