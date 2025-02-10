Несмотря на наличие высшего образования, украинским беженцам трудно найти работу в Эстонии

Месяцем ранее, по состоянию на конец декабря, на учете в Кассе по безработице в Эстонии числились 3598 связанных с Украиной и получивших международную защиту лиц.

В прошлом месяце на учет в качестве безработных встал 801 украинский военный беженец, сообщает Касса по безработице. Сняты с учета в качестве безработного 563 человека, 89 из них перестали числиться безработными по собственному желанию, а 416 - как нашедшие работу. Всего с 14 марта 2022 года сняты с учета 30 602 получивших международную защиту украинских военных беженца, 21 499 из них в связи с получением рабочего места.

В Харьюмаа ищут работу 56,8 процента украинских беженцев, в Ида-Вирумаа 12,1 процента, а в Тартуском уезде 9,5 процента.

Женщины составляют 70,2 процента, а мужчины - 29,8 процента вставших на учет и получивших международную защиту беженцев, 17,7 процента относятся к возрастной группе 16-24 года, 68,9 процента к возрастной группе 25-54 года, а 13,4 процента - это люди старше 54 лет.

У 57,6 процента вставших на учет украинских беженцев высшее, у 15,6 процента специальное образование, 22,6 процента не имеют специального образования, а данные об образовании 4,2 процента вставших на учет отсутствуют.

По последней специальности больше всего зарегистрировано разнорабочих - 23,7 процента. За ними следуют работники сферы обслуживания и торговли - 18 процентов, 10,1 процента - это специалисты высшего звена, 9,3 процента - операторы машин. Не имеют трудового стажа 11,9 процента.

За прошлый месяц пособие по безработице получили 276 человек (34,5 процента) из новых вставших на учет. Всего пособия получали 66,2 процента зарегистрированных лиц.