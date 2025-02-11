Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, завоевавший титулы на Олимпиаде в Пекине три года назад, был отстранен от международных соревнований из-за санкций против России. Однако теперь он сможет выступать в Западной Европе и даже под флагом своей страны.