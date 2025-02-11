Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, завоевавший титулы на Олимпиаде в Пекине три года назад, был отстранен от международных соревнований из-за санкций против России. Однако теперь он сможет выступать в Западной Европе и даже под флагом своей страны.
В середине января Большунов отправился на тренировки в Италию вместе с соотечественниками Сергеем Волковым, Савелием Коростелевым и Дарьей Непряевой. Сейчас они примут участие в соревнованиях Südtirol Moonlight Classic, где даже нейтральный статус не является обязательным.
«Это не подготовка к Олимпийским играм. Грубо говоря, появилась возможность, и почему бы ею не воспользоваться. Соревнования всегда лучше тренировки. Турнир не проходит под эгидой Международной федерации лыжного спорта, и организаторам все равно, если можно так выразиться», – пояснил российскому порталу odds.ru отец спортсмена Александр Большунов-старший.
Лыжная гонка протяженностью 30 км стартует в четверг.
Санкции в отношении большинства российских спортсменов действуют с 2022 года – когда Россия развязала войну в Украине.