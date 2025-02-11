Тартуский марафон пройдет в Ида-Вирумаа

Как сообщил газете Põhjarannik главный организатор марафона Индрек Кельк, программа все еще уточняется и будет окончательно представлена во вторник.

«На субботу запланированы эстафетный марафон и гонка по короткой дистанции, примерно на 20 километров. Основной марафон пройдет в воскресенье и в этом году составит около 40 километров: участники проедут два круга по 20 километров», – пояснил Кельк.

Такое распределение гонок по дням в зависимости от длины дистанции позволяет избежать ситуаций, когда участники короткого и длинного заездов мешают друг другу или создают путаницу на трассе.

В прошлое воскресенье на этой же трассе состоялся марафон Алутагузе.