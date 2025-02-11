Крупнейшее зимнее массовое спортивное мероприятие Эстонии – Тартуский лыжный марафон – в этом году пройдет в Ида-Вирумаа, на территории центра спортивного отдыха Алутагузе в Паннъярве.
Тартуский марафон пройдет в Ида-Вирумаа
Как сообщил газете Põhjarannik главный организатор марафона Индрек Кельк, программа все еще уточняется и будет окончательно представлена во вторник.
«На субботу запланированы эстафетный марафон и гонка по короткой дистанции, примерно на 20 километров. Основной марафон пройдет в воскресенье и в этом году составит около 40 километров: участники проедут два круга по 20 километров», – пояснил Кельк.
Такое распределение гонок по дням в зависимости от длины дистанции позволяет избежать ситуаций, когда участники короткого и длинного заездов мешают друг другу или создают путаницу на трассе.
В прошлое воскресенье на этой же трассе состоялся марафон Алутагузе.